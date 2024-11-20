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الرئيس التونسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة مع الكويت

11/20/2024 2:51:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 20 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء عن اعتزازه بعلاقات الأخوة الراسخة والصادقة التي تربط تونس والكويت.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية عبد الله اليحيا في لقاء أكد خلاله على متانة علاقات التعاون بين تونس والكويت في جميع المجالات.
وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أعرب عن اعتزاز بلاده "بمتانة عرى الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمرة التي تجمعها بدولة الكويت في العديد من المجالات التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي" مذكرا بالعديد من المشروعات المميزة التي نفذت بالشراكة بين البلدين في القطاعين المصرفي والسياحي وغيرهما من القطاعات.
وأكد الرئيس التونسي استعداد بلاده لتنفيذ جملة من المشروعات وبرامج التعاون والشراكة مع دولة الكويت في العديد من المجالات على غرار الأمن الغذائي والصحة والسياحة إضافة إلى تطوير التبادل التجاري الثنائي وتعزيز فرص التعاون الفني بين البلدين في مجالات متنوعة كالتربية والتعليم العالي والقضاء وغيرها من أجل تحقيق المصلحة الواحدة للشعبين الشقيقين. (النهاية)

ش ب م / ه س ص



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