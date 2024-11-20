الرئيس التونسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة مع الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 20 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء عن اعتزازه بعلاقات الأخوة الراسخة والصادقة التي تربط تونس والكويت.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس قيس سعيد وزير
الخارجية عبد الله اليحيا في لقاء أكد خلاله على متانة علاقات التعاون بين تونس والكويت في جميع المجالات.
وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أعرب عن اعتزاز بلاده "بمتانة عرى الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمرة التي تجمعها بدولة الكويت في العديد من المجالات التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي" مذكرا بالعديد من المشروعات المميزة التي نفذت بالشراكة بين البلدين في القطاعين المصرفي والسياحي وغيرهما من القطاعات.
وأكد الرئيس التونسي استعداد بلاده لتنفيذ جملة من المشروعات وبرامج التعاون والشراكة مع دولة الكويت في العديد من المجالات على غرار الأمن الغذائي والصحة والسياحة إضافة إلى تطوير التبادل التجاري الثنائي وتعزيز فرص التعاون الفني بين البلدين في مجالات متنوعة كالتربية والتعليم العالي والقضاء وغيرها من أجل تحقيق المصلحة الواحدة للشعبين الشقيقين. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
MENAFN20112024000071011013ID1108907950
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