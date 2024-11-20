(الأوقاف) تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل في مساجد محددة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 11 (كونا) -- دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إقامة صلاة الاستسقاء في عدد من مساجد البلاد عملا بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) في طلب الغيث والسقيا من رب العالمين.
وقالت (الأوقاف) في بيان اليوم الأربعاء إن وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد بدر العتيبي أصدر تعميما إداريا دعا فيه مساجد محددة بمحافظات البلاد لإقامة صلاة الاستسقاء عند الساعة الـ30ر10 من صباح يوم السبت المقبل.
وتقام صلاة الاستسقاء عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء وهي سنة مؤكدة تصلى بإمام وركعاتها اثنتان تبدأ الأولى بسبع تكبيرات والأخيرة بخمس تكبيرات تليهما خطبة ودعاء برجاء الغيث والسقيا للعباد وسائر الأحياء.(النهاية)
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