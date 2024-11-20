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(الأوقاف) تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل في مساجد محددة

11/20/2024 2:51:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 11 (كونا) -- دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إقامة صلاة الاستسقاء في عدد من مساجد البلاد عملا بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم) في طلب الغيث والسقيا من رب العالمين.
وقالت (الأوقاف) في بيان اليوم الأربعاء إن وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد بدر العتيبي أصدر تعميما إداريا دعا فيه مساجد محددة بمحافظات البلاد لإقامة صلاة الاستسقاء عند الساعة الـ30ر10 من صباح يوم السبت المقبل.
وتقام صلاة الاستسقاء عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء وهي سنة مؤكدة تصلى بإمام وركعاتها اثنتان تبدأ الأولى بسبع تكبيرات والأخيرة بخمس تكبيرات تليهما خطبة ودعاء برجاء الغيث والسقيا للعباد وسائر الأحياء.(النهاية)

ع ظ / م ص ع




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