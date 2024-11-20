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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و(ابوظبي) للموانئ توقعان مذكرة تفاهم لتطوير منطقة صناعية

11/20/2024 2:51:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 11 (كونا) -- وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة أبوظبي للموانئ الإماراتية اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة (شرق بورسعيد) الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان ان توقيع المذكرة جاء بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي أحمد المطوع.
واكد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها خاصة في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزا رائدا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن.
واضاف ان الهيئة قطعت شوطا كبيرا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل الموانئ التابعة لها جنبا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة الدولية.
واشار الى توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع وخاصة الحبوب وزيوت الطعام وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليا من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية فضلا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري. (النهاية)

ع ف ف / ف ا س




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