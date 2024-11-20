اقتصاديون وأكاديميون يسلطون الضوء على تطوير شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - 20:13

نظمت، اليوم في فيينا، حول تطوير شراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والنمسا، بمبادرة من الجمعية المغربية لقادة الألفية وجمعيات شبكة الشباب المهني النمساوية. ويندرج تنظيم هذه الندوة، التي شارك فيها العديد من المسؤولين المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والفاعلين الجمعويين والأكاديميين، في إطار التزام المجتمع المدني المغربي بتعزيز نفوذ المملكة بين شركائها الأوروبيين.

وبهذه المناسبة، أبرز رئيس مجلس جماعة الداخلة الراغب حرمة الله، الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة منطقة الداخلة وادي الذهب. كما استعرض حرمة الله آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمار بين المغرب والنمسا، مسلطا الضوء على الفرص والمقومات الاقتصادية التي تزخر بها المملكة.

وأكد المتحدث أن“المغرب يشهد تحولا كبيرا وتنمية اقتصادية منذ أكثر من 25 عاما”، مذكرا بأن المملكة اعتمدت جيلا جديدا من ميثاق الاستثمار، الذي يوفر للمستثمرين فرصة فريدة وبيئة أعمال موثوقة. وعبر حرمة الله عن الرغبة المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين والحكومة ومختلف الأطراف المعنية في أن يكونوا جزءا من هذه الدينامية، مشيرا إلى أن مدينة الداخلة تشكل مركزا أساسيا في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل السياحة والطاقات المتجددة وتربية الأحياء المائية.

وشدد رئيس مجلس جماعة الداخلة على أنه“بفضل ربطها الجوي مع العديد من البلدان الأوروبية، فإن الداخلة مستعدة لمواصلة الترحيب بالاستثمارات من جميع أنحاء العالم”.من جانبه، أكد نيكو ماركيتي، عضو المجلس الوطني النمساوي، نائب عن حزب ÖVP، الحزب الحاكم، على الدينامية الاستثنائية التي تشهدها العلاقات بين المغرب والنمسا.وقال ماركيتي، الذي أشاد بالتجربة الرائدة للمملكة في مجال الطاقة الريحية، إننا لا نعمل على تحسين البعد السياسي لعلاقاتنا فحسب، بل نعمل أيضا على تعزيز الأبعاد الثقافية والاقتصادية للعلاقات بين النمسا والمغرب”.

وذكر في هذا الصدد بأن هذه الجهود قادرة على خلق إطار يفضي إلى تعاون أكثر صلابة بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز التقارب بين القيادات الشابة من الطرفين، بهدف تبادل الأفكار لبناء المستقبل. من البلدين

.من جانبه، أكد رئيس شركة MK Illumination S.A المتخصصة في تصنيع وتصميم المشاريع، توماس مارك، أن هذا اللقاء يوفر“فرص هائلة” لبناء الجسور بين البلدين من خلال التركيز على الابتكار والإبداع. موردا :“الحلول التي نبنيها معًا سيكون لها تأثير دائم في كل من المغرب والنمسا”.

وأبرزت رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات، جليلة مرسلي، الأهمية الرمزية والاستراتيجية للتعاون الثنائي، مؤكدة أن الشراكة بين المغرب والنمسا“تمثل رمزية الحوار بين حضارات عمرها ألفي سنة”.

وتابعت:“اليوم، هذه جسور تعاون مهمة تم بناؤها بفضل مساعدة مختلف الجهات الفاعلة”، مشيرة إلى أن التعاون الدبلوماسي والسياسي والبرلماني والثقافي والاقتصادي بين البلدين مستمر بروح الصداقة.كما دعت إلى اغتنام كل الفرص لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن“العديد من الشركاء الأوروبيين وغيرهم من البلدان قد فهموا ماهية المغرب: حضارة عريقة وشريك موثوق وأساسي في القارة الإفريقية والمتوسطية”.

وتطرق هنري لويس فيدي، الأستاذ بجامعة HEC باريس، والنائب الأول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، واصفا إياها بالنموذج الأوروبي للتعاون الاستراتيجي.

وقال:“هذه الشراكة أكثر من مجرد اقتصادية: فهي تعكس رؤية مشتركة للتضامن بين القارات”، مضيفا:“يمكننا معًا بناء مستقبل أكثر عدلاً ومرونة”.كما استعرض إمكانيات وفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد.

ومن جهته تحدث ماريو رالون، المدير التجاري للشركة النمساوية KapschTrafficCom، الرائدة في قطاع التنقل الذكي، عن مناخ الأعمال المناسب للاستثمار الأجنبي بالمغرب.واغتنم رالون، وهو مستثمر نمساوي يعمل بالمغرب، هذه الفرصة لاستعراض تجربة شركته في مجال حلول رسوم الطرق، مضيفا أن الشركة ترغب في دعم المملكة في إنشاء البنية التحتية للطرق، لا سيما خلال الأحداث الرياضية المقبلة التي سيستضيفها المغرب.

وقد أتاح هذا الحدث، الذي أقيم بحضور أكثر من 80 شخصية من المشهد السياسي والاقتصادي والأكاديمي النمساوي، تناول موضوعات أساسية مثل الطاقة والتنقل والتنمية المستدامة والتبادلات الثقافية.