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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 939 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و82,409 أقراص من مادة الإمفيتامين

11/20/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود، محاولات تهريب (939) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(82,409) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و(291,499) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(103) أطنان من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم (456) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية و(269) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والسريلانكية و(23) مواطنًا، وذلك في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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