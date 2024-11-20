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أرامكو تحصد 5 شهادات ماسية في حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام أجود

11/20/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت أرامكو السعودية، على خمس شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام "أجود" الذي نُظم في الرياض، برعاية وزارة البلديات والإسكان ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وفازت أرامكو السعودية بالشهادات الماسية الخمس عن مشروعي (أجيال1) و (أجيال2) في فئة المجتمعات للتصميم والإنشاء، حيث حصل مشروعان في (أجيال1) وهما المجاورة الأولى والثانية، على الشهادات الماسية في التصميم والإنشاء. وحصلت ثلاثة مشاريع في (أجيال2) وهي المجاورة الثالثة والرابعة والخامسة على الشهادات الماسية في التصميم.
وحصلت مشاريع أرامكو السعودية على الجوائز لمراعاتها معايير توفّر الخدمات التي تلبّي معظم احتياجات الإنسان، وجودة الحياة والبيئة، وتسخير التقنيات المبتكرة، والبنية التحتية والنقل، والاتصال المجتمعي، وإدارة عمليات التشغيل، وزيادة المساحات الخضراء، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتنفيذ الممارسات الفعالة من حيث كفاءة الاستهلاك، والسعي إلى تحقيق أعلى معدلات إعادة الاستخدام، وتقليل فقد المياه في مرافقها التشغيلية وأحيائها السكنية.
وتعكس هذه الجوائز جهود أرامكو السعودية في إحداث تأثير إيجابي ومباشر على المجتمعات التي تقع ضمن نطاق أعمالها، كما تؤكد طموحاتها لتقديم نماذج تُحتذى في جميع أعمالها وفي مجال تشييد أحياء سكنية، إذ تمتلك الشركة خبرات تمتد لعقود في تطبيق أعلى معايير البناء والسلامة التي تراعي متطلبات التنمية المستدامة وجودة الحياة في المملكة.
ويُعد حي أجيال السكني نموذجًا للأحياء السكنية المعاصرة التي تواكب أحدث منظومات التطوير العقاري، وهو أكبر مشاريع برنامج أرامكو السعودية لتملُك البيوت منذ إطلاقه، كما يُعد من أكبر مشاريع التطوير التي نُفذت دفعةً واحدة على مستوى المملكة والشرق الأوسط، وأول مشروع يحصد جائزة "إنفيجن العالمية للاستدامة".

MENAFN20112024000089011017ID1108907919

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