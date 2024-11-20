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برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لمهنة مشرف السكن الجماعي

11/20/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة البلديات والإسكان،برنامجًا جديدًا للتدريب المنتهي بالتوظيف للمواطنين في مهنة "مشرف السكن الجماعي"، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين بالعمل في مهنة مشرف السكن الجماعي، ويهدف إلى تأهيل الملتحقين بالبرنامج بالمهارات والمعارف اللازمة وفق الضوابط والاشتراطات المرتبطة بالسكن الجماعي للأفراد.
وسيتولى المتدرب بعد اجتيازه البرنامج؛ مسؤولية تأمين جميع التسهيلات الخاصة بإسكان الأفراد ومتابعة أعمال الصيانة للمساكن وتوزيع الأفراد على المساكن، ومتابعة تطبيق اللوائح التنظيمية والتعليمات المنظمة للسكن الجماعي للأفراد، وإعداد قاعدة بيانات بالأفراد الساكنين، وتوفير الخدمات الأساسية وجوانب السلامة والأمن في السكن، ومتابعة توفير الخدمات الطبية وإعداد وتقديم تقارير العمل. ويُعد البرنامج التدريبي مدعومًا بنسبة تصل إلى 50% وبحد أقصى 3000 آلاف ريال من الأجر، ويُقدم من قبل المراكز التعليمية التابعة لعدد من الجامعات، وهي (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة أم القرى).
ويُمكن للراغبين بالالتحاق في البرنامج التسجيل من خلال زيارة الرابط .
يُذكر أن وكالة تنمية القدرات البشرية بالوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، أطلقت مؤخرًا دعمًا لعدد 6 شهادات مهنية احترافية، لرفع مهارات وكفاءة المختصين في المجالات الهندسية باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات، ما سينعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع الحيوي.

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