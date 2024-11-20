إحباط تهريب 939 كجم من الحشيش و82 ألف قرص مخدر

(MENAFN
- Al Watan)
أحبطت مديرية حرس الحدود، محاولات تهريب 939 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر, وأكثر من 82 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
كما أحبطت محاولة تهريب أكثر 291 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول
الطبي, و103 أطنان من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم 727 مخالفًا لنظام أمن الحدود و23 مواطنًا.
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