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إحباط تهريب 939 كجم من الحشيش و82 ألف قرص مخدر

11/20/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبطت مديرية حرس الحدود، محاولات تهريب 939 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر, وأكثر من 82 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
كما أحبطت محاولة تهريب أكثر 291 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي, و103 أطنان من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها بمناطق تبوك وجازان وعسير ونجران، وهم 727 مخالفًا لنظام أمن الحدود و23 مواطنًا.

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