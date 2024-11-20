رصد القط الرملي في محمية نفود العريق
التاريخ
11/20/2024 2:49:57 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه رصد خلال عمليات المسح اليومية للتنوع الأحيائي في المناطق المحمية تجول القط الرملي في محمية نفود العريق.
ويؤكد الرصد نجاح المركز عبر جهوده لحماية هذا الكائن النادر في بيئاته الطبيعية.
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