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رصد القط الرملي في محمية نفود العريق

11/20/2024 2:49:57 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه رصد خلال عمليات المسح اليومية للتنوع الأحيائي في المناطق المحمية تجول القط الرملي في محمية نفود العريق.
ويؤكد الرصد نجاح المركز عبر جهوده لحماية هذا الكائن النادر في بيئاته الطبيعية.

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