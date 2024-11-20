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استقبال طلبات الترشح لجائزة الملك سلمان العالمية

11/20/2024 2:49:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها عن بدء استقبال طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثالثة والمخصصة لرسائل الدكتوراه والماجستير في مجال تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها من مختلف الجامعات السعودية والأجنبية حول العالم.
وأوضح الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود الأمين العام للجائزة المشرف العام على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية بجامعة الملك سعود –مقر الجائزة- بأن الأمانة العامة للجائزة قد أكملت الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات الترشح وفقًا للضوابط والشروط الموجودة على موقع الجائزة ، موضحًا أن النظام الأساسي للجائزة في دورتها الحالية قد تطور تطورًا ملحوظًا، سواء على مستوى تشكيل اللجان وقواعد التحكيم العلمي، أو على مستوى ضوابط التشريح والجوائز المقدمة للفائزين، وذلك ليواكب طموح الرؤية المباركة والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة للبحث العلمي، إذ اتسعت دائرة المرشحين للجائزة لتشمل مختلف الجامعات حول العالم، بعد كان مقصورة في دورتيها السابقتين على المتميزين من أبناء المملكة العربية السعودية وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن الجائزة قد حظيت على مدار دوراتها بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونال الفائزون بها في دورتها الأولى شرف السلام عليه واستلام جوائزهم من يده الكريمة، ونالت قبولًا وترحيبًا وإشادة بأهميتها في الأوساط الأكاديمية في الداخل والخارج، لدروها المهم في تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية عمومًا وعن التاريخ الوطني السعودي على وجه الخصوص محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وذكر الأمين العام للجائزة، أن الأمانة العامة قد حددت آخر موعد للتقدم بطلبات الترشح يوم الأحد الموافق 15/ 10/ 1446هـ الموافق 13/4/ 2025م، متمنيًا للجميع التوفيق.

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