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تعلمت - جريدة الوطن السعودية

11/20/2024 2:40:02 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم وبينما أنا أقلب في أوراقي القديمة وقعت عيناي على قطعة كتبتها وأنا في أشد لحظات حياتي قهرا وألما، أعادتني إلى زمن الرفض والتقوقع على الذات، ألوم الأيام، الليالي، الناس، الطيور وحتى الشجر، كرهت كل شيء يبعدني عن أيامي معه، عن ذكرياتي وأنا بين يديه وفي عينيه، وهؤلاء الناس من حولي لماذا لا يقضون حياتهم في الحزن على فراقه؟ كيف لا يرون آثار أقدامه على أرصفة المدينة، كيف لا يطوف عبيره فوق السحاب بين المباني وفي الساحات، كيف لرائع مثله أن يختفي من الحياة وتظل العصافير تغني والأشجار تهتز طربا وتخضر وتثمر؟!
لمن يلومني... لم أكن أراه كبقية البشر، عملاق فكيف بين التراب غاب واندثر بأرض غريبة لا نعرفها ولا على أي خريطة لها أثر، وهل كنت كبقية البشر؟! أقرأ نعم أكتب نعم، لكنها مجرد كلمات أشكل بها لوحات أسميتها الحياة، خطها قلمي حروفا لا بل سهاما لتدمي القلوب وتأسر الأرواح، وأسميتها نثرا، جردتها من ألوانها، وكسوتها سوادا وأحزانا، كلمات كنت أبثها آهات ألم، زفرات عذاب تخرج من الأعماق مع لهيب الروح... تريح، تخدر، لدقائق أم للحظات؟ لم أكن أعرف الزمن... قلبي أدماه غدر البشر لذكرى من أطلقني بين البشر، كان عقلي يرفض ويثور على النسيان... غرقت في جحيم ظلام عالمي، هذا إن جهلتم هو ثمن طلب الإبداع ثمن القهر، دين علي ورثته مع اسمي بحكم القدر... فأتذكر وأعود للاحتراق بنيران الغضب... إلى رماد تحولت فماذا يفيد الرماد؟! إن هبت نسائم المحبة ولامست روحي ارتجفت وتناثرت هنا وهناك..... هل أنا كنت مثلهم بشرا؟ أنظر في المرآة فلا أرى شيئا، أنا من دونه بلا هوية، غريبة أمر بين الناس شبحا، فلا راحة كنت أجد، ولا على أرض كان لي أثر، أهرب إلى عالمي وأكتب، فالكتابة كانت وما زالت لي بمثابة قناة أتواصل من خلالها مع نفسي قبل غيري، أدخل إلى الأعماق لأبحث وألملم الشتات من مشاعري، هنا غضب وهنا يأس وهناك ضياع، وأترجمها كلمات، أخط أحرفها سوداء على أوراق بيضاء، أبيض على أسود، هكذا كنت حتى صحوت يوما ومن بين أدمعي رأيت، ارتج قلبي وتوقف ثم عاد للحياة لنظام نبض غير الذي أشقاه، فانتعش عقلي وتحرك فكري، حينها تعرفت ولأول مرة على ما كانت النرجسية تخفيه، دروس من الحياة تجلت ووضحت، فتعلمت.
تعلمت أن الحياة لن تقف لأحزاني ولن تحتفل لأفراحي، فكل في ملكوت فضائه يسبح، وإنني إن أردت أن أصل لقمة جبلي، لأنتشي بلحظات نجاحي وأترك أثرا كما فعل لغيره أبي - رحمه الله - ليستفيد منه من معي ومن سيأتي من بعدي، يجب أن أواجه ما يعتبره الكثيرون مستحيلا، وأنا جاهلة إن كنت سأنجح أم لا، ولكن يجب أن أستمر وأجاهد حتى وإن شعرت بأنني لن أستطيع أن أتابع وإن أدمت الصخور أناملي واستحوذ التسلق على جل طاقتي وصرخت أعضائي تسترحم: كفى لن نقدر على المزيد، فإن فشلت أو هلكت فلن أنتهي سوى راضية لأنني على الأقل حاولت ولم أتجمد في مكاني باكية، ولكن إن نجحت فسأعطي الأمل لغيري كي يثابر ليصل إلى القمم العالية.
تعلمت أن أقدّر ما أنعم علي الله سبحانه وتعالى، وأنه إن تحطم جسر في طريقي فما زال هنالك نهر يجري، وما زال في الحياة فرص، وإن تحطم حلم أو خاب أمل فسأحلم بغيره وأستعيد الأمل، وإن أضعت يوما طريقي فسأجعل من وطني الهدف والمنارة يشدني لأعود لمجتمعي لهويتي لأصلي وجذوري، ومن أجله سأستمر في البحث والتعلم، وإن فشلت ووقعت فسأقف من جديد وأنفض الغبار، أرفع رأسي وأتابع بخطوات واثقة على أرض الله أسبح بعظمته أتقرب إليه بالمجهود والعمل والتعرف على معجزاته بدءا من داخلي إلى أبعد مخلوقاته، فمقابل كل حرب هنالك سلام، وكل كراهية هنالك محبة، وكل داء هنالك دواء، وكل همجية هنالك إنسانية، ومن خلال كل دمعة أذرفها سأرى ابتسامة طفل، نقاء قلب، وطهارة نفس.
تعلمت أنه مهما حاولنا أن نحدد أمرًا ما، فسوف نجد أن هنالك اختلافا في وجهات النظر، تعلمت أنه بالاحترام المتبادل والتقدير والرقي في التعامل وعدم التراجع على الرغم من مصادفة الرفض والتجمد، ستخلق أرضية أنطلق منها مع أصحاب الرأي الآخر، تعلمت أن أتحكم بمشاعري وأعصابي ولا أدعها تتحكم بي فقد أفقد ما بنيته في سنوات بكلمة بحركة أو بموقف، تعلمت كيف أسامح وبدأت بنفسي وسامحت وتقبلت، تعلمت أنه دائما سأجد ما أعطيه حتى ولو كلمة، تعلمت ألا أحكم قبل أن أبحث وأدرس وأحلل، تعلمت أن عقلي ملكي ولن أسمح لأحد بأن يفكر ويقرر عني، أو يمنعني من حقي في تنمية مهاراته واستخدامه حتى أتمكن من أن أعمر ما أورثني إياه رب العزة بالمحبة والتفاعل، بالعلم والتعاون.
تعلمت أن أصغي لذلك الصوت داخل رأسي ولا أكتم أجراسه عندما تدق لتحذرني، وتعلمت أنني قد لا أستطيع أن أنقذ العالم وأحل قضايا الجوع والفقر والتناحر بين الشعوب، ولكنني أستطيع أن أحدد نقطة البداية وأقذف بها في بحيرة الحياة من حولي، وأترك الباقي لمن بعدي، وتعلمت أنه على الرغم من أن الوحدة راحة لكن الجماعة قوة، تعلمت أن أكون كما أريد لا كما يريد الغير، تعلمت أن الابتسامة ضياء والمحبة نور، تعلمت أن النسيان رحمة والتذكر وفاء، وتعلمت أن العطاء قوة والبخل ضعف ورياء، تعلمت أن التكيف مهارة والجمود غباء واستعلاء، تعلمت أن الرجولة كلمة، موقف، ووفاء، وتعلمت أن الأنوثة كرامة، عاطفة، وذكاء، وتعلمت أن أتسلح بالشجاعة، أن أعقل وأتوكل، أن أرفع رأسي وأخطو بكل ثقة نحو المستقبل، قد يأتي فجري أو لا يأتي، ولكنني بإيماني بحبي بعطائي، بإذن ربي راضية.
وأنت يا من تحملت ووصلت معي إلى هنا، فكر قبل أن تجيب، من دروس الحياة هل تعلمت؟

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