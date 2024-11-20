توسع Nationsbenefits® إمكانية الوصول إلى البقالة في متاجر United Supermarkets

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت NationsBenefits، المنصة الرائدة في مجال المنافع التكميلية والرعاية الصحية لمنظمات الرعاية المدارة، عن انضمام متاجر البقالة United Supermarkets التابعة لشركة Albertsons إلى شبكتها من تجار البقالة وتجار التجزئة الذين لا يحتاجون إلى وصفة طبية (OTC). يتم تشغيل تكامل نقطة البيع المباشرة هذا بواسطة BAS، وهي تقنية تقييد العناصر المملوكة لشركة NationsBenefits. يتيح هذا التوسع لأعضاء خطة الرعاية الصحية استخدام بطاقات المزايا التكميلية الممولة من الخطة للتسوق في متاجر United Supermarkets، وMarket Street، وAlbertsons Market، وAmigo. بطاقات NationsBenefits مقبولة بالفعل في متاجر .Albertsons Cos الأخرى، بما في ذلك Albertsons، وSafeway، وTom Thumb، وRandalls، وVons، وJewel-Osco، وACME، وShaw's.
قال الرئيس التنفيذي لشركة NationsBenefits، الدكتور Glenn Parker، "إنها فرصة رائعة لتوسيع نطاق وصولنا والشراكة لتوفير قدر أكبر من الوصول إلى الأطعمة المغذية حيث اعتاد الأعضاء والعملاء على التسوق". "نحن متحمسون لتوسيع شراكتنا مع Albertsons Cos. ومتاجر United Supermarkets التابعة للشركة لتوفير طعام مريح ومغذي وإمكانية الوصول بدون وصفة طبية لأعضاء Medicare Advantage وMedicaid في جميع أنحاء البلاد".
يمكن للأعضاء الذين يتمتعون بمزايا ممولة من الخطة الصحية المؤهلة شراء منتجات البقالة المؤهلة والمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية والمنتجات الصحية باستخدام البطاقة المرنة للخطة الصحية الخاصة بهم. يحصل الأعضاء على بطاقة مسبقة الدفع مخصصة تمنحهم وصولاً سريعًا وسهلاً إلى الأموال التي يتم تحميلها شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا. يتيح هذا للأعضاء إمكانية الوصول بسهولة إلى خيارات أكثر تغذية في حياتهم اليومية لتحسين صحتهم العامة.
قال Tony Crumpton، كبير مسؤولي التسويق في شركة The United Family: "من خلال هذه الشراكة الجديدة مع NationsBenefits، سيستمتع ضيوفنا في متاجر United Supermarket بخيارات دفع موسعة للمواد الغذائية الأساسية ومنتجات العافية لدعم صحتهم وعافيتهم". "يؤكد هذا التعاون التزامنا بضمان وصول الأفراد في مجتمعاتنا بسهولة إلى العناصر التي يحتاجونها".
أصبحت الآن بطاقات NationsBenefits مقبولة في جميع متاجر البقالة التابعة لشركة .Albertsons Cos لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا التعاون، ترجى زيارة .
حول ® NationsBenefits
®NationsBenefits هي شركة رائدة في توفير المزايا التكميلية وحلول التكنولوجيا المالية والنتائج لصناعة الرعاية الصحية. تتشارك NationsBenefits مع منظمات الرعاية المدارة لتوفير الرعاية الصحية المبتكرة وتحليلات البيانات وسد الفجوات وحلول التكنولوجيا المالية لتعزيز النمو وخفض التكاليف وإسعاد الأعضاء. من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة وشراكات تجار التجزئة المستهدفة، تُمكِّن NationsBenefits الخطط الصحية من تقديم فوائد تكميلية مؤثرة لتحسين تجارب الأعضاء وتحقيق نتائج صحية أفضل. من خلال تبسيط العمليات لاتخاذ خيارات أكثر ذكاءً وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول المزايا، تهدف NationsBenefits إلى تحسين نوعية حياة كل عضو من خلال عروضها الثورية والشاملة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة NationsBenefits .
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