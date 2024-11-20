توسع Nationsbenefits® إمكانية الوصول إلى البقالة في متاجر United Supermarkets

(BUSINESS WIRE )--أعلنت NationsBenefits، المنصة الرائدة في مجال المنافع التكميلية والرعاية الصحية لمنظمات الرعاية المدارة، عن انضمام متاجر البقالة United Supermarkets التابعة لشركة Albertsons إلى شبكتها من تجار البقالة وتجار التجزئة الذين لا يحتاجون إلى وصفة طبية (OTC). يتم تشغيل تكامل نقطة البيع المباشرة هذا بواسطة BAS، وهي تقنية تقييد العناصر المملوكة لشركة NationsBenefits. يتيح هذا التوسع لأعضاء خطة الرعاية الصحية استخدام بطاقات المزايا التكميلية الممولة من الخطة للتسوق في متاجر United Supermarkets، وMarket Street، وAlbertsons Market، وAmigo. بطاقات NationsBenefits مقبولة بالفعل في متاجر .Albertsons Cos الأخرى، بما في ذلك Albertsons، وSafeway، وTom Thumb، وRandalls، وVons، وJewel-Osco، وACME، وShaw's.

قال الرئيس التنفيذي لشركة NationsBenefits، الدكتور Glenn Parker، "إنها فرصة رائعة لتوسيع نطاق وصولنا والشراكة لتوفير قدر أكبر من الوصول إلى الأطعمة المغذية حيث اعتاد الأعضاء والعملاء على التسوق". "نحن متحمسون لتوسيع شراكتنا مع Albertsons Cos. ومتاجر United Supermarkets التابعة للشركة لتوفير طعام مريح ومغذي وإمكانية الوصول بدون وصفة طبية لأعضاء Medicare Advantage وMedicaid في جميع أنحاء البلاد".

يمكن للأعضاء الذين يتمتعون بمزايا ممولة من الخطة الصحية المؤهلة شراء منتجات البقالة المؤهلة والمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية والمنتجات الصحية باستخدام البطاقة المرنة للخطة الصحية الخاصة بهم. يحصل الأعضاء على بطاقة مسبقة الدفع مخصصة تمنحهم وصولاً سريعًا وسهلاً إلى الأموال التي يتم تحميلها شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا. يتيح هذا للأعضاء إمكانية الوصول بسهولة إلى خيارات أكثر تغذية في حياتهم اليومية لتحسين صحتهم العامة.

قال Tony Crumpton، كبير مسؤولي التسويق في شركة The United Family: "من خلال هذه الشراكة الجديدة مع NationsBenefits، سيستمتع ضيوفنا في متاجر United Supermarket بخيارات دفع موسعة للمواد الغذائية الأساسية ومنتجات العافية لدعم صحتهم وعافيتهم". "يؤكد هذا التعاون التزامنا بضمان وصول الأفراد في مجتمعاتنا بسهولة إلى العناصر التي يحتاجونها".

أصبحت الآن بطاقات NationsBenefits مقبولة في جميع متاجر البقالة التابعة لشركة .Albertsons Cos لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا التعاون، ترجى زيارة .

حول ® NationsBenefits

®NationsBenefits هي شركة رائدة في توفير المزايا التكميلية وحلول التكنولوجيا المالية والنتائج لصناعة الرعاية الصحية. تتشارك NationsBenefits مع منظمات الرعاية المدارة لتوفير الرعاية الصحية المبتكرة وتحليلات البيانات وسد الفجوات وحلول التكنولوجيا المالية لتعزيز النمو وخفض التكاليف وإسعاد الأعضاء. من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة وشراكات تجار التجزئة المستهدفة، تُمكِّن NationsBenefits الخطط الصحية من تقديم فوائد تكميلية مؤثرة لتحسين تجارب الأعضاء وتحقيق نتائج صحية أفضل. من خلال تبسيط العمليات لاتخاذ خيارات أكثر ذكاءً وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول المزايا، تهدف NationsBenefits إلى تحسين نوعية حياة كل عضو من خلال عروضها الثورية والشاملة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة NationsBenefits .

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