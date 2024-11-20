يعود قادة الصناعة David Brown وhari Bhullar إلى Firemon لقيادة عمليات المبيعات العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة FireMon ،
الشركة الرائدة في مجال إدارة سياسات أمن الشبكات (NSPM) التي توفر الرؤية والتحكم والمرونة والأتمتة للبنية التحتية للشبكات السحابية والهجينة للمؤسسات، أن تعلن أن David Brown وHari Bhullar قد عادا إلى المؤسسة كنائبين أولين للرئيس للأعمال الدولية والمبيعات الدولية، على التوالي.
سيتولى David Brown، الذي سيمارس عمله في أوروبا، قيادة توسع شركة FireMon في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مستفيدًا من خبرته الواسعة في إستراتيجيات طرح المنتجات في السوق وتوسيع نطاق نجاح العملاء. شغل Brown سابقًا منصب نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في شركة FireMon من عام 2016 إلى عام 2020، ويتمتع بسجل حافل في تحقيق نمو كبير في الإيرادات وتوسيع حضور القنوات. تمتد خبرته لأكثر من عقدين من الزمن، مع التركيز على بناء إستراتيجيات لحلول السحابة وPaaS وSaaS. قبل انضمامه إلى FireMon، نجح في قيادة المبادرات في شركات الأمن السيبراني التي أدت إلى نمو الإيرادات والقنوات العالمية بشكل مثير للإعجاب.
في سنغافورة، سيقود Hari Bhullar عمليات FireMon عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. شغل Bhullar سابقًا منصب نائب رئيس FireMon لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من عام 2015 إلى عام 2018، وشغل أدوارًا إستراتيجية في المبيعات مع شركات الأمن السيبراني الكبرى. وهو يشغل حاليًا منصب عضو في مجالس استشارية لشركات مثل Picus Security، وPrivya، وObservo، وكل منها متخصصة في حلول الأمن السيبراني والتكنولوجيا الناشئة. ركزت خبرة Bhullar العالمية التي تبلغ 25 عامًا على المبيعات والشراكات الإستراتيجية، لا سيما في الأسواق الناشئة، مما جعله أصلًا حيويًا لنمو FireMon في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يتمتع كلا المديرين التنفيذيين بمعرفة عميقة بأسواق الأمن السيبراني العالمية ولديهما قدرة مثبتة على تعزيز نمو القنوات ودفع نجاح العملاء في مناطقهم. ستساعد قيادتهم FireMon على توسيع حلول أمن الشبكات السحابية والهجينة، مما يعزز الرؤية والتحكم للمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
قالت Jody Brazil، الرئيسة التنفيذية لشركة FireMon: "يسعدنا الترحيب بعودة David وHari إلى FireMon". "ستكون خبراتهم العالمية ورؤاهم السوقية مفيدة في تعزيز وصولنا الدولي وتعزيز الدعم لعملائنا وشركائنا في هذه المناطق".
حول FireMon
تُحسِّن FireMon العمليات الأمنية التي ستؤدي بدورها إلى نتائج أمنية أفضل. تقدم FireMon حلولاً رائدة في مجال إدارة سياسات الأمان والأمن السحابي وإدارة الأصول. منصتنا هي الحل الوحيد في الوقت الفعلي الذي يقلل من المخاطر المتعلقة بسياسة جدار الحماية والأمن السحابي، ويدير تغييرات السياسة، ويفرض الامتثال.
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