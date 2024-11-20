يعود قادة الصناعة David Brown وhari Bhullar إلى Firemon لقيادة عمليات المبيعات العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركةالشركة الرائدة في مجال إدارة سياسات أمن الشبكات (NSPM) التي توفر الرؤية والتحكم والمرونة والأتمتة للبنية التحتية للشبكات السحابية والهجينة للمؤسسات، أن تعلن أن David Brown وHari Bhullar قد عادا إلى المؤسسة كنائبين أولين للرئيس للأعمال الدولية والمبيعات الدولية، على التوالي.

سيتولى David Brown، الذي سيمارس عمله في أوروبا، قيادة توسع شركة FireMon في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مستفيدًا من خبرته الواسعة في إستراتيجيات طرح المنتجات في السوق وتوسيع نطاق نجاح العملاء. شغل Brown سابقًا منصب نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في شركة FireMon من عام 2016 إلى عام 2020، ويتمتع بسجل حافل في تحقيق نمو كبير في الإيرادات وتوسيع حضور القنوات. تمتد خبرته لأكثر من عقدين من الزمن، مع التركيز على بناء إستراتيجيات لحلول السحابة وPaaS وSaaS. قبل انضمامه إلى FireMon، نجح في قيادة المبادرات في شركات الأمن السيبراني التي أدت إلى نمو الإيرادات والقنوات العالمية بشكل مثير للإعجاب.

في سنغافورة، سيقود Hari Bhullar عمليات FireMon عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. شغل Bhullar سابقًا منصب نائب رئيس FireMon لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من عام 2015 إلى عام 2018، وشغل أدوارًا إستراتيجية في المبيعات مع شركات الأمن السيبراني الكبرى. وهو يشغل حاليًا منصب عضو في مجالس استشارية لشركات مثل Picus Security، وPrivya، وObservo، وكل منها متخصصة في حلول الأمن السيبراني والتكنولوجيا الناشئة. ركزت خبرة Bhullar العالمية التي تبلغ 25 عامًا على المبيعات والشراكات الإستراتيجية، لا سيما في الأسواق الناشئة، مما جعله أصلًا حيويًا لنمو FireMon في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يتمتع كلا المديرين التنفيذيين بمعرفة عميقة بأسواق الأمن السيبراني العالمية ولديهما قدرة مثبتة على تعزيز نمو القنوات ودفع نجاح العملاء في مناطقهم. ستساعد قيادتهم FireMon على توسيع حلول أمن الشبكات السحابية والهجينة، مما يعزز الرؤية والتحكم للمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

قالت Jody Brazil، الرئيسة التنفيذية لشركة FireMon: "يسعدنا الترحيب بعودة David وHari إلى FireMon". "ستكون خبراتهم العالمية ورؤاهم السوقية مفيدة في تعزيز وصولنا الدولي وتعزيز الدعم لعملائنا وشركائنا في هذه المناطق".

حول FireMon

تُحسِّن FireMon العمليات الأمنية التي ستؤدي بدورها إلى نتائج أمنية أفضل. تقدم FireMon حلولاً رائدة في مجال إدارة سياسات الأمان والأمن السحابي وإدارة الأصول. منصتنا هي الحل الوحيد في الوقت الفعلي الذي يقلل من المخاطر المتعلقة بسياسة جدار الحماية والأمن السحابي، ويدير تغييرات السياسة، ويفرض الامتثال.

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