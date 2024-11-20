إل جي تستعد لإطلاق جهاز تنقية الهواء LG Puricare Aero Furniture

MENAFN - AETOSWire) تماشياً مع هدفها المتمثل في تقديم منتجات عملية وجميلة في آنٍ معاً، تستعد شركة "إل جي إلكترونيكس" (إل جي ) لإطلاق جهاز تنقية الهواء LG PuriCare Aero Furniture في منطقة الشرق الأوسط. يتوفر الجهاز الجديد هذا الشتاء، حيث يعمل على تحسين جودة الهواء، ويضفي في الوقت ذاته لمسة جمالية فريدة من نوعها.

ورغم أن أجهزة تنقية الهواء تستهلك في العادة بعض المساحة، ولا تركز على عامل الشكل والجمالية وإنما على تنقية الهواء؛ إلا أن جهاز LG PuriCare Aero Furniture يوفر منتجاً متعدد الاستخدام، حيث يمكن استخدام جزئه العلوي كطاولة جانبية أنيقة مع قدرة شحن لاسلكي تصل إلى 15 واط، ونمط إضاءة قابل للتخصيص بثمانية ألوان. أما الجزء السفلي، فهو يتيح تنقية محيطية شاملة بزاوية 360 درجة، مع نظام ترشيح HEPA بزاوية 360 درجة والذي يمكنه إزالة 99.999% من جزيئات الغبار فائقة الدقة.

وبدورها تعمل تقنية UVnano، الحاصلة على براءة اختراع، على إزالة 99.99% من الملوثات من مراوح الجهاز، مما يحافظ على نقاوة دوران الهواء.

ومن المعروف عن عمليات تنقية الهواء أنها صاخبة في معظم الأحيان، لكن جهاز LG PuriCare Aero Furniture يحافظ على مستويات الصوت أقل من 21 ديسيبل، مما يجعله غير مزعج على الإطلاق.

كما أن الجهاز لا يشغل مساحة إضافية، وإنما ينسجم بشكل رائع مع الديكور الداخلي ويضفي لمسة مميزة لا تؤثر على تصميم المنزل وجماله.

ويتكلل كل هذا بتطبيق LG ThinQ، الذي يتيح إمكانية التحكم الكامل بالجهاز في أي مكان وزمان. وباستخدام الهاتف الذكي وشبكة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)، يمكن تشغيل الجهاز والتحقق من جودة الهواء، فضلاً عن ضبط مستوى الطاقة، وحتى تخصيص الإضاءة المحيطة!

يتوفر الجهاز الجديد LG PuriCare Aero في المتاجر اعتباراً من ديسمبر القادم، بلون أبيض أنيق وبسيط.

ترقبوا إطلاق PuriCare Aero Furniture من "إل جي" .

نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة