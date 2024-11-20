إل جي تستعد لإطلاق جهاز تنقية الهواء LG Puricare Aero Furniture

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- AETOSWire) تماشياً مع هدفها المتمثل في تقديم منتجات عملية وجميلة في آنٍ معاً، تستعد شركة "إل جي إلكترونيكس" (إل جي ) لإطلاق جهاز تنقية الهواء LG PuriCare Aero Furniture في منطقة الشرق الأوسط. يتوفر الجهاز الجديد هذا الشتاء، حيث يعمل على تحسين جودة الهواء، ويضفي في الوقت ذاته لمسة جمالية فريدة من نوعها.
ورغم أن أجهزة تنقية الهواء تستهلك في العادة بعض المساحة، ولا تركز على عامل الشكل والجمالية وإنما على تنقية الهواء؛ إلا أن جهاز LG PuriCare Aero Furniture يوفر منتجاً متعدد الاستخدام، حيث يمكن استخدام جزئه العلوي كطاولة جانبية أنيقة مع قدرة شحن لاسلكي تصل إلى 15 واط، ونمط إضاءة قابل للتخصيص بثمانية ألوان. أما الجزء السفلي، فهو يتيح تنقية محيطية شاملة بزاوية 360 درجة، مع نظام ترشيح HEPA بزاوية 360 درجة والذي يمكنه إزالة 99.999% من جزيئات الغبار فائقة الدقة.
وبدورها تعمل تقنية UVnano، الحاصلة على براءة اختراع، على إزالة 99.99% من الملوثات من مراوح الجهاز، مما يحافظ على نقاوة دوران الهواء.
ومن المعروف عن عمليات تنقية الهواء أنها صاخبة في معظم الأحيان، لكن جهاز LG PuriCare Aero Furniture يحافظ على مستويات الصوت أقل من 21 ديسيبل، مما يجعله غير مزعج على الإطلاق.
كما أن الجهاز لا يشغل مساحة إضافية، وإنما ينسجم بشكل رائع مع الديكور الداخلي ويضفي لمسة مميزة لا تؤثر على تصميم المنزل وجماله.
ويتكلل كل هذا بتطبيق LG ThinQ، الذي يتيح إمكانية التحكم الكامل بالجهاز في أي مكان وزمان. وباستخدام الهاتف الذكي وشبكة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)، يمكن تشغيل الجهاز والتحقق من جودة الهواء، فضلاً عن ضبط مستوى الطاقة، وحتى تخصيص الإضاءة المحيطة!
يتوفر الجهاز الجديد LG PuriCare Aero في المتاجر اعتباراً من ديسمبر القادم، بلون أبيض أنيق وبسيط.
ترقبوا إطلاق PuriCare Aero Furniture من "إل جي" .
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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