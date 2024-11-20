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تشجير جوامع جازان

11/20/2024 2:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلا في إدارة مساجد أبي عريش، بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مبادرة تشجير الجوامع والمساجد في المحافظة ومراكزها وقراها والهجر التابعة لها، حيث تم غرس 22 شتلة في 4 جوامع.
شارك في المبادرة، التي تهدف إلى مكافحة التصحر وتحقيق مبادرة ((السعودية الخضراء))، 11 متطوعا من إدارة المساجد، وكذلك من مكتب البيئة.
ويتابع هذه المبادرة المدير العام الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي، الذي بدوره ثمن الجهود وقدم الشكر لكل الفريق المشارك في هذه المبادرة القيمة والنبيلة.

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