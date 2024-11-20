تشجير جوامع جازان

(MENAFN
- Al Watan)
أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ممثلا في إدارة مساجد أبي عريش، بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مبادرة تشجير الجوامع والمساجد في المحافظة ومراكزها وقراها والهجر التابعة لها، حيث تم غرس 22 شتلة في 4 جوامع.
شارك في المبادرة، التي تهدف إلى مكافحة التصحر وتحقيق مبادرة ((السعودية الخضراء))، 11 متطوعا من إدارة المساجد، وكذلك من مكتب البيئة.
ويتابع هذه المبادرة المدير العام الشيخ الدكتور خالد بن أحمد النجمي، الذي بدوره ثمن الجهود وقدم الشكر لكل الفريق المشارك في هذه المبادرة القيمة والنبيلة.
MENAFN20112024000089011017ID1108907849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.