مهرجان الدرب فرص وظيفية وتسوق

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت فعاليات مهرجان محافظة الدرب السياحي للتسوق والترفيه، على أنغام فنون فرقة النخبة الشعبية، والمقام بجوار حديقة المعهد بالمحافظة، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح المشرف على المهرجان عبدالعزيز الحربي، أن المهرجان يهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على شراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الفرص التسويقية وتفعيل النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية، إذ إنه تم توظيف أكثر من 15 شابا وشابة إلى الآن، وأشار إلى أن المهرجان وجهة مناسبة للزوار لقضاء أوقات ممتعة مع اعتدال أجواء محافظة الدرب، وبيّن أن المهرجان يشتمل على خيمة للتسوق و20 محلا تجاريا، تعرض جميع مستلزمات الأسرة، إلى جانب مدينة ألعاب للأطفال، ومسرح للطفل يشهد العديد من الفعاليات اليومية من ترفيه ومسابقات وأناشيد ودمى متحركة، وعروض للفنون الشعبية وتقديم العديد من الجوائز اليومية للزوار والمتنزهين.
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