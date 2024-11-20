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مهرجان الدرب فرص وظيفية وتسوق

11/20/2024 2:37:03 PM

(MENAFN- Al Watan) انطلقت فعاليات مهرجان محافظة الدرب السياحي للتسوق والترفيه، على أنغام فنون فرقة النخبة الشعبية، والمقام بجوار حديقة المعهد بالمحافظة، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح المشرف على المهرجان عبدالعزيز الحربي، أن المهرجان يهدف لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على شراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الفرص التسويقية وتفعيل النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية، إذ إنه تم توظيف أكثر من 15 شابا وشابة إلى الآن، وأشار إلى أن المهرجان وجهة مناسبة للزوار لقضاء أوقات ممتعة مع اعتدال أجواء محافظة الدرب، وبيّن أن المهرجان يشتمل على خيمة للتسوق و20 محلا تجاريا، تعرض جميع مستلزمات الأسرة، إلى جانب مدينة ألعاب للأطفال، ومسرح للطفل يشهد العديد من الفعاليات اليومية من ترفيه ومسابقات وأناشيد ودمى متحركة، وعروض للفنون الشعبية وتقديم العديد من الجوائز اليومية للزوار والمتنزهين.

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