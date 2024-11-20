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أصالة في شتاء الألف ليلة وليلة

11/20/2024 2:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار فعاليات تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي يحمل شعار (شتاء الألف ليلة وليلة)، تستعد العاصمة الرياض لاستضافة واحدة من أجمل الأمسيات الطربية، حيث تُطل أيقونة الشرق (أصالة) في حفل مميز على مسرح (محمد عبده أرينا) يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في جلسة طربية، هي الأولى ضمن موسم الرياض، يترقبها السياح والزوار من عشاق الفن الأصيل والموسيقى الشرقية من المملكة والعالم العربي.
ويأتي حفل أصالة كجزء من سلسلة الفعاليات الموسيقية التي يقدمها موسم الرياض هذا العام، ضمن إطار تقويم (شتاء السعودية 2024)، حيث يجمع الموسم بين الحفلات الفنية المختلفة والتجارب السياحية الفريدة. ويحتضن موسم الرياض 2024 باقة واسعة من الفعاليات السياحية الشتوية لهذا العام تشمل المغامرات الترفيهية وتجارب التسوق التي تجذب الزوار من مختلف الفئات من داخل المملكة وخارجها.
ويعد مسرح (محمد عبده أرينا)؛ الذي يقع في قلب منطقة (بوليفارد رياض سيتي) الشهيرة، من أبرز المعالم الفنية والثقافية في العاصمة، حيث يجسد تكريمًا يليق بأسطورة الغناء العربي محمد عبده. ويحتضن المسرح هذا العام عددًا من حفلات ومناسبات الموسيقى والطرب؛ التي تجذب الآلاف من الزوار للاستمتاع بأنغام الفن الأصيل وأجواء الطرب الشرقي.
وتستقبل هذه الأيام مدينة الرياض، الوجهة السياحية التي لا تنام، السياح من داخل المملكة والمنطقة والعالم للاستمتاع بالفعاليات والعروض العالمية؛ من عروض السيرك الدولية المبهرة إلى خيارات الطعام المتنوعة والجولات الترفيهية والمغامرات. كما تجسد الرياض وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تلبي تطلعات وأذواق السياح من العائلات والأصدقاء في أجواء شتوية فريدة.
يذكر أن برنامج (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط ( اضغط هنا ).
وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول. ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة (روح السعودية) ( اضغط هنا ) للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.

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