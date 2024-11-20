أصالة في شتاء الألف ليلة وليلة

(MENAFN
- Al Watan)
في إطار فعاليات تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي يحمل شعار (شتاء الألف ليلة وليلة)، تستعد العاصمة الرياض لاستضافة واحدة من أجمل الأمسيات الطربية، حيث تُطل أيقونة الشرق (أصالة) في حفل مميز على مسرح (محمد عبده أرينا) يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في جلسة طربية، هي الأولى ضمن موسم الرياض، يترقبها السياح والزوار من عشاق الفن الأصيل والموسيقى الشرقية من المملكة والعالم العربي.
ويأتي حفل أصالة كجزء من سلسلة الفعاليات الموسيقية التي يقدمها موسم الرياض هذا العام، ضمن إطار تقويم (شتاء السعودية 2024)، حيث يجمع الموسم بين الحفلات الفنية المختلفة والتجارب السياحية
الفريدة. ويحتضن موسم الرياض 2024 باقة واسعة من الفعاليات السياحية الشتوية لهذا العام تشمل المغامرات الترفيهية وتجارب التسوق التي تجذب الزوار من مختلف الفئات من داخل المملكة وخارجها.
ويعد مسرح (محمد عبده أرينا)؛ الذي يقع في قلب منطقة (بوليفارد رياض سيتي) الشهيرة، من أبرز المعالم الفنية والثقافية في العاصمة، حيث يجسد تكريمًا يليق بأسطورة الغناء العربي محمد عبده. ويحتضن المسرح هذا العام عددًا من حفلات ومناسبات الموسيقى والطرب؛ التي تجذب الآلاف من الزوار للاستمتاع بأنغام الفن الأصيل وأجواء الطرب الشرقي.
وتستقبل هذه الأيام مدينة الرياض، الوجهة السياحية التي لا تنام، السياح من داخل المملكة والمنطقة والعالم للاستمتاع بالفعاليات والعروض العالمية؛ من عروض السيرك الدولية المبهرة إلى خيارات الطعام المتنوعة والجولات الترفيهية والمغامرات. كما تجسد الرياض وجهة سياحية وترفيهية متكاملة تلبي تطلعات وأذواق السياح من العائلات والأصدقاء في أجواء شتوية فريدة.
يذكر أن برنامج (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط ( اضغط هنا ).
وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول. ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة (روح السعودية) ( اضغط هنا ) للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.
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