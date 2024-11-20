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ماذا سيواجه أطفال 2050؟

11/20/2024 2:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل تحت شعار "استمع إلى المستقبل" أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" تقريرًا يتناول التجارب المحتملة للأطفال في عام 2050، مع التركيز على المخاطر التي قد يواجهونها.
ورغم أن التقرير الذي نشر عالميًا، يشير إلى أنه بفضل التقدّم في الطب والتكنولوجيا والرعاية الصحية، ستستمر معدلات وفيات الأطفال في الانخفاض، إلا أنه من المتوقع أن تصبح الأزمات المناخية والبيئية في العقد الممتد بين 2059-2050 أكثر اتساعًا، وسيزداد عدد الأطفال المعرضين لموجات الحَرّ الشديد بمقدار ثمانية أضعاف، كما سيزداد عدد الأطفال المعرضين للفيضانات النهرية الشديدة بثلاثة أضعاف، وخطر حرائق الغابات الشديدة بمقدار الضعفين، بالمقارنة مع العقد الأول من هذا القرن.
وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف: "يُعاني الأطفال من بعض الأزمات والصدمات المناخية وصولًا إلى بعض مخاطر شبكة الإنترنت، ومن المتوقع أن تشتدّ هذه الأزمات والأخطار في السنوات المقبلة، موضحةً أن التوقعات الواردة في هذا التقرير تفيد بأن أزمة المناخ رهيبة حاليًّا، إذ كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة في السجلات".
وأضافت: رغم هذه المخاطر؛ هناك نقاط إيجابية، فبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل معدل بقاء المواليد الجدد إلى 98%، ومن المتوقع أن يعيش ما يقرب من %99.5 من الأطفال الذين ينجون عند الولادة حتى سن الخامسة، مع تقدم كبير في مجال التعليم، سيمكن 96% من الأطفال من التعليم الأساسي على الأقل، بزيادة أكثر من 80% عن بداية القرن.

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