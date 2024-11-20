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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باليوم العالمي للطفل

11/20/2024 2:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر كل عام، حيث توافد أكثر من 1000 طفل وطفلة مع عائلاتهم لحضور البرنامج الثقافي الترفيهي الذي أعدته المكتبة خصيصًا لهذه المناسبة.
وجمع الاحتفاء بين المرح والإبداع والتعلم بعروض تنوعت بين الأنشطة الترفيهية والثقافية. وتضمنت الفقرات قصة وفكرة تناولت حكايات مليئة بالقيم الأخلاقية قدمها كُتّاب متخصصون بأسلوب شيق وممتع .. و"مسرح الدمى" قُدم خلاله عرض تفاعل فيه الأطفال مع شخصيات دمى عبر قصص قصيرة تعزز التعلم والقيم الإيجابية, كذلك ألعاب ذهنية وإدراكية عبر أنشطة مبتكرة تتيح للأطفال تنمية التفكير الإبداعي والمهارات الإدراكية في بيئة تفاعلية مشوقة، وأفلام كرتونية تقدم عروضًا سينمائية خاصة من إصدارات المكتبة، تضمنت قصصًا هادفة تدمج التسلية بالتعليم.
يُذكر أن قطاع الطفولة بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الذي تأسس في عام 1989، يُعد من أبرز المراكز الثقافية الموجهة للأطفال في المملكة. ويُقدّم القطاع مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج الثقافية التي تشمل إصدار قصص الأطفال باللغة العربية والمترجمة، والعروض المسرحية والسينمائية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تخاطب الأسرة بأكملها.
تأتي هذه الفعالية ضمن جهود المكتبة لتعزيز مفهوم السياحة الثقافية محليًّا وعالميًّا، حيث تسعى إلى تقديم تجربة معرفية وترفيهية تجمع بين التراث الثقافي والتطور الحديث، مما يجعلها وجهة مثالية للأطفال والأسر والباحثين عن بيئة تعليمية

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