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وزير النقل: المملكة مقبلة على نمو وزيادة أطوال شبكات السكك الحديدية

11/20/2024 2:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس صالح الجاسر، اليوم أعمال النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في العاصمة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين وصناع القرار في قطاع السكك الحديدية.
وقال الجاسر في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر: إن المملكة وبرؤية ودعم القيادة الرشيدة مقبلة على طفرة في نمو وزيادة أطوال شبكات السكك الحديدية لتصل إلى أكثر من 8000 كيلو متر خلال السنوات القادمة، لتعزيز مكانتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث امتدت شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة اليوم لتصل إلى أكثر من 5500 كيلو متر من الخطوط الحديدية عبر عدة شبكات هي شبكة الشمال التي تمتد من الرياض وصولًا إلى حدود الأردن، وشبكة الشرق التي تربط الرياض بساحل الخليج العربي، وشبكة قطار الحرمين السريع التي تربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ببعضهما بأحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم وهي الشبكة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين عام 2018م ونقلت أكثر من 20 مليون راكب وأزاحت أكثر من مليون رحلة شاحنة من شبكة الطرق خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن هذه الشبكات السككية هي جزء من عمل مستمر وفق رؤية طموحة أعلنها ولي العهد وانبثقت على ضوئها إستراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية, منوهًا بالدعم الكبير غير المحدود الذي يلقاه قطاع النقل والخدمات اللوجستية من القيادة الرشيدة.
وخلال أعمال المؤتمر أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية، برنامج أساسات، الذي يهدف لتوطين صناعة الخطوط الحديدية ليوفر فرصًا استثمارية تصل قيمتها إلى 15 مليار ريال بحلول عام 2030، ويرفع معدلات المحتوى المحلي لدى الخطوط الحديدية السعودية "سار" إلى 60% خلال عام 2025، ويوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في السوق المحلي.
وشهد اليوم الأول توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجهات المشاركة، مما يعزز من فرص التعاون والشراكات في القطاع.
كما أتاح المعرض للزوار فرصة لاستكشاف حلول وتقنيات متقدمة تسهم في تحسين كفاءة وفعالية السكك الحديدية، بالإضافة إلى الاطلاع على العروض المقدمة من الجهات العارضة المحلية والدولية.
وتمثل استضافة الخطوط الحديدية السعودية "سار" لهذا الحدث بصفتها الشريك الإستراتيجية، ومنصة إستراتيجية تعزز من مكانة المملكة بوصفها وجهة رائدة في قطاع السكك الحديدية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس التزامها بتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم قطاع النقل بصفته ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030, كما يجسد رؤية الخطوط الحديدية السعودية "سار" في تعزيز الابتكار والتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتقديم حلول نقل مستدامة وفعالة.

MENAFN20112024000089011017ID1108907844

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