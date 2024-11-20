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ورشة عمل هنقرستيشن لتوعية مناديب التوصيل بأنظمة السلامة

11/20/2024 2:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت شركة هنقرستيشن ورشة عمل توعوية لمناديب التوصيل في المنطقة الشرقية ويليها عدة مناطق بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، لرفع مستويات الوعي والحفاظ على سلامتهم أثناء قيادتهم للمركبات من خلال تحقيق متطلبات السلامة والقواعد المرورية، وتفادياً للحوادث باتباع الإرشادات الموجهة لهم في الورشة وتطبيقها على أرض الواقع.
كما أطلقت الشركة تقنيات تتبع الحركة (تيليماتكس) في التطبيق المخصص لمناديب التوصيل حيث يتم تقييم نمط القيادة على أربعة عوامل: السرعة، ومقياس التسارع، وتغيير المسارات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
تعد هذه الورشة جزء من مبادرات الشركة المقدمة لمناديب التوصيل للحفاظ على سلامتهم ولتقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنة للعملاء، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية مثل الخوذة والملابس والمعاطف والأحذية الملائمة لطبيعة العمل.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن المهندس علي الدمنهوري بأن مناديب التوصيل جزء رئيسي في تقديم الخدمة وللحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة مناسبة لهم ولتقديم خدماتنا بصورة مميزة، توجب علينا رفع مستوى الوعي بأنظمة السلامة والأنظمة المرورية لديهم، وإرشادهم بالإجراءات المتبعة في حال تعرضهم لحادث مروري لا قدر الله.
وأضاف أن سلامة مناديب التوصيل ضمن أولوياتنا مراعين بذلك سرعة التوصيل للعملاء وفق الالتزام بأنظمة وقواعد المرور والسلامة العامة، ونتطلع بأن تساهم ورش العمل في تحقيق السلامة العامة وتقليل مخاطر الحوادث والإصابات.
وفي الختام، أعرب الدمنهوري شكره وامتنانه للهيئة العامة للنقل مقدراً أدوارهم الفاعلة التي يقدمونها في سبيل تعزيز السلامة بالتوعية

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