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انطلاق فعالية الجمعة البيضاء على أمازون السعودية مع عروض وخصومات تصل إلى 70% ومزايا حصرية لأعضاء برايم

11/20/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمازون السعودية عن انطلاق "الجمعة البيضاء"، أكبر موسم تخفيضات في العام، ابتداءً من 21 وحتى 30 نوفمبر الجاري، مع خصومات تصل إلى 70% عبر . وسيحظى أعضاء برنامج برايم بتجربة تسوق حصرية قبل 24 ساعة كاملة، بدايةً من منتصف ليل 20 نوفمبر بتوقيت المملكة العربية السعودية. ويمكن لأي شخص الاشتراك في برنامج أمازون برايم من خلال زيارة ، والاشتراك شهرياّ مقابل 16 ريالاً سعودياً أو التوفير من خلال الاشتراك السنوي مقابل 140 ريالاً سعودياً، للاستفادة القصوى من تخفيضات الجمعة البيضاء، والاستمتاع بمجموعةٍ كاملةٍ من مزايا التسوق والترفيه والشحن المجاني.
وتتضمن عروض الجمعة البيضاء خصومات على مجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف كل ما يتطلع إليه المتسوقين من المستلزمات اليومية، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والمطبخ، والموضة، ومنتجات التجميل، وأجهزة أمازون فضلاً عن منتجات من أمازون الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة والتي يمكن شراؤها على موقع Amazon وشحنها عبر متجر أمازون العالمي. وتشمل العروض منتجات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بما في ذلك"سوني"، و"بوز"، و"أبل"، و"أونور"، و"سامسونج"، و"شاومي"، و"فيليبس،" و"ديلونجي"، و"براون"، و"نينتندو"، و"بلاي ستيشن"، و"يوفي"، و"لوكسيتان"، و"نيفيا"، و"لانيج"، و"أوربان ديكاي"، و"أنستازيا هوجو بوس"، و"كالفن كلاين"، و"دافيدوف"، و"غارنييه"، و"ريدكين"، و"أولابليكس"، و"لوريال"، و"ليجو". كما يمكن للعملاء أيضاً دعم الشركات المحلية من خلال تشكيلة المنتجات المتوفرة على موقع ، والتي تشمل مجموعة من المنتجات المتوفرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في المملكة.
ويشكّل موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء" الوقت المثالي للتسوّق والتوفير أكثر على المستلزمات اليومية وشراء الهدايا!
وبهذه المناسبة، قال، عبدو شلالا، مدير أمازون السعودية: "متحمسون لقدوم موسم تخفيضات الجمعة البيضاء وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يُعد موسم تخفيضات هذا العام أكبر وأفضل من أي وقت مضى، والوقت الأمثل للتسوق بالاستفادة من أوسع مجموعة من العروض والخصومات على ملايين المنتجات من جميع الفئات. نوفر في أمازون خيارات دفعٍ مرنة تشمل خيار "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، وخطط التقسيط البنكي بدون فوائد، إلى جانب خصوماتٍ مصرفية فورية، والتي تجعل التسوق أسهل من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع أعضاء برنامج برايم في أمازون السعودية بتجربة تسوق حصرية والوصول المبكر إلى العروض، مع الاستفادة من توصيل سريع ومجاني، وعروض وقسائم خاصة. ندعو عملائنا وأعضاء أمازون برايم للاستمتاع بمزايا التسوق في أفضل موسمٍ لتخفيضات الجمعة البيضاء على الإطلاق!
تخفيضات الجمعة البيضاء السنوية هي الوقت المثالي للانضمام إلى برنامج أمازون "برايم" على من خلال الاشتراك في العضوية الشهرية مقابل 16 ريالاً سعودياً فقط أو السنوية مقابل 140 ريالاً سعودياً فقط. وتُعَد عضوية أمازون "برايم" أفضل طريقة للاستمتاع بمزايا أمازون المتنوعة خلال مواسم التسوق الكبرى مثل تخفيضات الجمعة البيضاء، بالإضافة إلى المزايا الأخرى للعضوية على مدار العام، بما في ذلك مزايا التسوق التي تشمل خدمة التوصيل المجاني، وبرايم فيديو، وألعاب الفيديو من "برايم".
لمحة عن أفضل العروض خلال تخفيضات الجمعة البيضاء عبر Amazon
أبرز العروض المتاحة للعملاء في المملكة خلال تخفيضات موسم الجمعة البيضاء:
الإلكترونيات
. تخفيضات تصل إلى 52% على سماعات الرأس اللاسلكية، والميكروفونات ومكبرات الصوت، من علامة "سوني"، و"جابرا"، و"لوجيتك"، و"جي بي إل"، و"ساوندكور"، و"مارشال"، و"أسترو، و"بوز"، و"بانج أند أولفسن".
. تخفيضات تصل إلى 43% على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من علامة "أبل"، و"إتش بي".
. تخفيضات تصل إلى 39% على ساعات وحلقات تتبع اللياقة البدنية من علامة "فيتبيت"، و"أورا".
. تخفيضات تصل إلى 35% على الهواتف المحمولة والملحقات من علامة "أبل"، و"أونور"، وسامسونج، و"شاومي"، و"جوجل بيكسل".
. تخفيضات تصل إلى 22% على الكاميرات وأجهزة العرض والملحقات من علامة "جوبرو"، و"دي جي آي"، و"فوجي فيلم".
الترفيه والألعاب:
. تخفيضات تصل إلى 35% على الألعاب من علامة "ليجو"، و"باربي" وغيرها.
. تخفيضات تصل إلى 31% على "نينتيندو"، و"بلاي ستيشن"، والشاشات، ووحدات التحكم، وسماعات الرأس من علامة "أسوس"، و"إل جي"، و"ريزر فايبر".
أجهزة أمازون
. تخفيضات تصل إلى 47% على أجهزة "رينج" Ring
. تخفيضات تصل إلى 45% على أجهزة "إيكو" Echo
. تخفيضات تصل إلى 32% على أجهزة "كيندل" Kindle
أدوات المنزل والمطبخ
. تخفيضات تصل إلى 43% على المستلزمات اليومية من علامة "إيفيان"، و"نادك"، و"دافيدوف"، و"المراعي"، و"بيبي جوي"، و"كلينكس"، و"تايد"، و"كلوركس"، و"نستله"، و"رابيا"، و"فاين"، و"اريال"، و"برسيل"، و"فيري"، و"ديتول"، و"كمفرت"، و"لايف بوي"، و"أورال بي"، و"ليبتون"، وغيرها.
. تخفيضات تصل إلى 35% على المكانس الكهربائية من علامة "روبوروك"، و"يوفي"، و"فيليبس".
. تخفيضات تصل إلى 27% على ماكينات القهوة من "فيليبس"، و"ديلونجي".
. تخفيضات تصل إلى 15% على أجهزة تنقية الهواء ورؤوس الدش الأيونية من علامة "فيليبس"، و"بلو".
التجميل والصحة والعناية الشخصية
. تخفيضات تصل إلى 60% على منتجات التجميل من علامة "لوكسيتان"، وكيو في"، و"سيتافيل"، و"بيبانثين"، ويورياج و"نيفيا"، و"جيليت"، وإليزابيث اردن"، و"دوف"، و"يوسيرين"، و"ذا إنكي"، و"سيرافي"، و"لانيج"، و"بيوديرما"، و"نيتروجينا"، و"أوربان ديكاي"، و"أناستازيا".
. تخفيضات تصل إلى 41% على منتجات الشعر من علامة "صانسيلك"، و"كيتش"، و"غارنييه"، و"ريدكين"، و"أولابليكس"، و"لوريال".
. تخفيضات تصل إلى 40% على أجهزة العناية الشخصية بما في ذلك فرشاة الأسنان الكهربائية ومكواة فرد الشعر من علامة "فيليبس"، و"باناسونيك"، و"براون"، و"بيبيليس"، وغيرها.
. تخفيضات تصل إلى 24% على العطور من علامة "هوجو بوس"، و"كالفن كلاين"، و"دافيدوف".
الموضة
. تخفيضات تصل إلى 56% على الساعات من علامة "سيكو"، و"كوتش"، و"إمبوريو أرماني"، و"تومي هيلفيجر"، و"أن كلاين"، و"ناين ويست".
. تخفيضات تصل إلى 58% على الملابس من علامة "كالفن كلاين"، و"تومي هيلفيجر"، و"بولارويد"، و"بوما"، و"نايكي".
. تخفيضات تصل إلى 50% على الساعات من علامة "كوتش"، وتومي هيلفيجر"، و"سيكو".
. تخفيضات تصل إلى 46% على الأحذية من علامة "كروكس"، و"سكيتشرز"، و"أديداس".
. تخفيضات تصل إلى 46% على الأمتعة والحقائب من علامة "جيس"، و"تيد بيكر"، و"دي كيه إن واي"، و"أديداس"، و"سامسونيت".
طرق إضافية للتوفير خلال موسم الجمعة البيضاء
. خصومات مصرفية فورية: يمكن لعملاء أمازون السعودية الاستفادة من خصومات إضافية على المشتريات المؤهلة عند الدفع ببطاقات "مصرف الراجحي" أو "ماستركارد" أو بطاقات "البنك الأهلي السعودي"، وذلك حسب الشروط والأحكام.
. تسوق الآن وادفع لاحقاً: يمكن لعملاء أمازون السعودية الاستمتاع بتجربة تسوقٍ سلسة ومريحة وبأسعار مناسبة عبر برنامجي "تابي" و"تامارا" اللذين يتيحان الدفع على أقساط دون فوائد خلال موسم الجمعة البيضاء.
. خطط التقسيط: يمكن للعملاء في المملكة اختيار خطط تقسيط دون فوائد للمشتريات المؤهلة والمقدمة من مجموعة واسعة من الشركاء المصرفيين عند مرحلة الدفع، مما يتيح لهم شراء طلباتهم خلال تخفيضات الجمعة البيضاء عبر موقع Amazon بأقساط شهرية سهلة وملائمة، مع تطبيق الشروط والأحكام.
الاستعداد لتخفيضات الجمعة البيضاء عبر Amazon
يمكن للعملاء في المملكة معرفة موعد تخفيضات الجمعة البيضاء عبر التحدّث مع المساعد الرقمي "أليكسا" بمجرد قول: "أليكسا، متى تبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء؟". كما يمكنهم تحسين تجربة التسوق من خلال تنزيل تطبيق أمازون للاطلاع على العروض المميزة، أو زيارة الموقع الإلكتروني .

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