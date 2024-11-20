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6 آلاف مستفيد من الرعاية المنزلية

11/20/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) قدّم تجمع الشرقية الصحي خدمات الرعاية الصحية المنزلية لـ 6.347 مستفيدًا منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الآن، وذلك للمستفيدين المسجلين في برامج الرعاية الصحية المنزلية في جميع المنشآت التابعة للتجمع.
وتقدم برامج الرعاية الصحية المنزلية مجموعة من الخدمات الصحية للمستفيدين في منازلهم، تشمل: تقييم سلامة المنزل وملاءمة البيئة المحيطة بالمريض لوضعه الصحي، والعناية بالجروح وتقرحات الفراش، وسحب عينات الدم لإجراء التحاليل الطبية اللازمة حسب طلب الطبيب، وتدريب المرافقين على العناية بالمريض واستعمال الأجهزة الطبية، العناية بالقساطر وأنابيب التغذية، وتقديم اللقاحات للمرضى ومرافقيهم، وإعطاء العلاجات عبر الوريد، وتقديم الرعاية الطبية ومتابعة الخطة العلاجية للمريض، وإحالة المريض للتخصصات الأخرى عند الحاجة، ومساعدة المريض على الحركة، وتدريب المريض والمرافق على التمارين الأساسية للعلاج الطبيعي، ومتابعة التزام المريض بالتمارين والخطة العلاجية.

MENAFN20112024000089011017ID1108907840

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