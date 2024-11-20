6 آلاف مستفيد من الرعاية المنزلية

(MENAFN
- Al Watan)
قدّم تجمع الشرقية الصحي خدمات الرعاية الصحية المنزلية لـ 6.347 مستفيدًا منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الآن، وذلك للمستفيدين المسجلين في برامج الرعاية الصحية المنزلية في جميع المنشآت التابعة للتجمع.
وتقدم برامج الرعاية الصحية المنزلية مجموعة من الخدمات الصحية للمستفيدين في منازلهم، تشمل: تقييم سلامة المنزل وملاءمة البيئة المحيطة بالمريض لوضعه الصحي، والعناية بالجروح وتقرحات الفراش، وسحب عينات الدم لإجراء التحاليل الطبية اللازمة حسب طلب الطبيب، وتدريب المرافقين على العناية بالمريض واستعمال الأجهزة الطبية، العناية بالقساطر وأنابيب التغذية، وتقديم اللقاحات للمرضى ومرافقيهم، وإعطاء العلاجات عبر الوريد، وتقديم الرعاية الطبية ومتابعة الخطة العلاجية للمريض، وإحالة المريض للتخصصات الأخرى عند الحاجة، ومساعدة المريض على الحركة، وتدريب المريض والمرافق على التمارين الأساسية للعلاج الطبيعي، ومتابعة التزام المريض بالتمارين والخطة العلاجية.
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