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تعاون لمكافحة جرائم الفساد

11/20/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرم البنك المركزي السعودي ((ساما)) مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ((نزاهة))، مذكرة تعاون بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز آلية التعاون بشأن مكافحة جرائم الفساد المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، والمشمولة باختصاص الهيئة بما ينسجم مع النصوص النظامية والإجراءات ذات الصلة.
ووقّع المذكرة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين نظرًا لاختصاص ((ساما)) بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، واضطلاع ((نزاهة)) بممارسة مهامها واختصاصاتها لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وبما يحقق تكامل الأدوار واتساقها، للمحافظة على استقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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