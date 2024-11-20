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القوارب الكهربائية في جدة

11/20/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف المملكة لمنافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة (E1) للمرة الثانية في الواجهة البحرية بجدة، وذلك خلال الفترة (24 إلى 25 يناير 2025)، بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة.
وستشهد البطولة مشاركة 9 فرق من أبرز الفرق العالمية.

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