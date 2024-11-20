القوارب الكهربائية في جدة

القوارب الكهربائية في جدة
التاريخ
11/20/2024 2:37:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تستضيف المملكة لمنافسات الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة (E1) للمرة الثانية في الواجهة البحرية بجدة، وذلك خلال الفترة (24 إلى 25 يناير 2025)، بتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة.
وستشهد البطولة مشاركة 9 فرق من أبرز الفرق العالمية.
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