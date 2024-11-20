عمان تحتضن عمومية العرب

(MENAFN
- Al Watan)
يرأس، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع المكتب التنفيذي الـ40، وأعمال الجمعية العمومية الـ22، للاتحاد، والمقرر انعقادها، عند الثالثة من عصر اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية العربية.
وستتناول الاجتماعات، عدد من التقارير الفنية والإدارية، وعلى رأسها، تحديد الدول المستضيفة لدورتي الألعاب العربية الـ17 والـ18.
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