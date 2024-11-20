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عمان تحتضن عمومية العرب

11/20/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يرأس، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماع المكتب التنفيذي الـ40، وأعمال الجمعية العمومية الـ22، للاتحاد، والمقرر انعقادها، عند الثالثة من عصر اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية العربية.
وستتناول الاجتماعات، عدد من التقارير الفنية والإدارية، وعلى رأسها، تحديد الدول المستضيفة لدورتي الألعاب العربية الـ17 والـ18.

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