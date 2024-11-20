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جولة ثالثة من المشاورات السعودية الطاجيكية

11/20/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Al Watan) عُقدت، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في طاجيكستان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ومن الجانب الطاجيكي نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان فروخ شريفزاده.
وتم خلال الجولة بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان، وسفير طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، ومدير عام الإدارة العامة الآسيوية ناصر آل غنوم.

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