جولة ثالثة من المشاورات السعودية الطاجيكية

(MENAFN
- Al Watan)
عُقدت، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في طاجيكستان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير
الخارجية المهندس وليد الخريجي، ومن الجانب الطاجيكي نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان فروخ شريفزاده.
وتم خلال الجولة بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد الرشيدان، وسفير طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، ومدير عام الإدارة العامة الآسيوية ناصر آل غنوم.
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