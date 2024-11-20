لعاب الطيور مشروب صحي للمعضلين

(MENAFN
- Al Watan)
طور العلماء مشروبا صحيا جديدا يجمع بين مكون غير متوقع - عش الطائر - مع الكاكاو وفول الصويا، مما قد يمثل اختراقا جديدا في عالم المشروبات الوظيفية. تعد الأعشاش الصالحة للأكل، التي تُعتبر شهية في المطبخ الآسيوي لعدة قرون، مصنوعة من لعاب الطيور الصغيرة الموجودة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
عند معالجة هذه الأعشاش إلى مسحوق ودمجها مع مكونات مختارة بعناية، يتم إنتاج مشروب يمكن أن يساعد في إدارة ضغط الدم وتقليل الالتهاب والحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وفقًا لبحث جديد نشر في ((جودة وسلامة الأغذية)).
مشروب مبتكر
يعمل الباحثون في جامعة
كيبانغسان ماليزيا على تطوير هذا المشروب المبتكر، الذي يتكون من 75% من مسحوق فول الصويا، و20% من مسحوق الكاكاو، و3% من تحلل عش الطائر الصالح للأكل، مع كميات صغيرة من صمغ الزانثان وثاني أكسيد السيليكون والسكرالوز. عند خلطه بالماء الساخن، ينتج مشروبا سميكا بنكهة الشوكولاتة خالٍ من السكر واللاكتوز.
ما يميز هذا المشروب ليس فقط مكوناته الفريدة، بل أيضاً ما يحدث في الجسم عند تناوله. فقد أظهرت الأبحاث أن المشروب يمتلك فوائد صحية واعدة، تشمل:
إدارة ضغط الدم: أظهر المشروب قدرة على تثبيط إنزيم ACE، الذي يلعب دورًا في رفع ضغط الدم، مما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.
الخصائص المضادة للالتهابات: أظهرت الاختبارات أن المشروب يمكن أن يساعد في تثبيت أغشية خلايا الدم الحمراء، مما يشير إلى تأثيرات مضادة للالتهابات.
التحكم في نسبة السكر في الدم: أظهر المشروب زيادة صغيرة في مستويات السكر في الدم مقارنة بمحلول الجلوكوز، مما يمنحه تصنيفا منخفضا لمؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 24.
عامل الرضا: أبقى المشروب المشاركين في الدراسة يشعرون بالشبع لمدة 2.5 ساعة تقريبًا، مما يدل على إمكانية استخدامه في إدارة الوزن.
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