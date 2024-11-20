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لعاب الطيور مشروب صحي للمعضلين

11/20/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Al Watan) طور العلماء مشروبا صحيا جديدا يجمع بين مكون غير متوقع - عش الطائر - مع الكاكاو وفول الصويا، مما قد يمثل اختراقا جديدا في عالم المشروبات الوظيفية. تعد الأعشاش الصالحة للأكل، التي تُعتبر شهية في المطبخ الآسيوي لعدة قرون، مصنوعة من لعاب الطيور الصغيرة الموجودة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
عند معالجة هذه الأعشاش إلى مسحوق ودمجها مع مكونات مختارة بعناية، يتم إنتاج مشروب يمكن أن يساعد في إدارة ضغط الدم وتقليل الالتهاب والحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وفقًا لبحث جديد نشر في ((جودة وسلامة الأغذية)).
مشروب مبتكر
يعمل الباحثون في جامعة كيبانغسان ماليزيا على تطوير هذا المشروب المبتكر، الذي يتكون من 75% من مسحوق فول الصويا، و20% من مسحوق الكاكاو، و3% من تحلل عش الطائر الصالح للأكل، مع كميات صغيرة من صمغ الزانثان وثاني أكسيد السيليكون والسكرالوز. عند خلطه بالماء الساخن، ينتج مشروبا سميكا بنكهة الشوكولاتة خالٍ من السكر واللاكتوز.
ما يميز هذا المشروب ليس فقط مكوناته الفريدة، بل أيضاً ما يحدث في الجسم عند تناوله. فقد أظهرت الأبحاث أن المشروب يمتلك فوائد صحية واعدة، تشمل:
إدارة ضغط الدم: أظهر المشروب قدرة على تثبيط إنزيم ACE، الذي يلعب دورًا في رفع ضغط الدم، مما يشير إلى أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية.
الخصائص المضادة للالتهابات: أظهرت الاختبارات أن المشروب يمكن أن يساعد في تثبيت أغشية خلايا الدم الحمراء، مما يشير إلى تأثيرات مضادة للالتهابات.
التحكم في نسبة السكر في الدم: أظهر المشروب زيادة صغيرة في مستويات السكر في الدم مقارنة بمحلول الجلوكوز، مما يمنحه تصنيفا منخفضا لمؤشر نسبة السكر في الدم يبلغ 24.
عامل الرضا: أبقى المشروب المشاركين في الدراسة يشعرون بالشبع لمدة 2.5 ساعة تقريبًا، مما يدل على إمكانية استخدامه في إدارة الوزن.

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