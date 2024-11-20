Thursday, 21 November 2024 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخبرة تستثني معلمي العقود الخمسة من الرخصة

11/20/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يخوض ((معلمون ومعلمات)) اليوم الخميس، اختبار الرخصة المهنية (الاختبار التربوي، الورقي)، الذي تنفذه هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتستمر الدفعات فيه لمدة 5 أيام في مراكز الاختبارات المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، رحب تربويون وتربويات، بمبادرة وزارة التعليم في استثناء المعلمين، الذين سيبلغون 50 عامًا بحلول فبراير 2026 من شرط الحصول على الرخصة المهنية، وذلك تقديرًا من الوزارة لخبرتهم التعليمية التي تتجاوز الـ 25 عامًا.
إلغاء الطلب
تتيح الهيئة، للمعلمين، الذين تم استثناؤهم من شرط الحصول على الرخصة المهنية التي تستهدف المعلمين والمعلمات، ممن هم على رأس العمل، والراغبين في ممارسة مهنة التعليم، إلغاء طلب التسجيل في الاختبار بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمركز تقويم التعليم والتدريب، وإضافة جميع البيانات الخاصة بالحساب الشخصي في الخانات الفارغة ليتم تسجيل الدخول إلى الموقع، والضغط على ((الاختبارات))، الضغط على مربع الاختبار المراد إلغاؤه، الضغط على ((حذف))، الضغط على ((موافق)) على الشروط والأحكام، والضغط على ((تأكيد))، وبتلك الخطوات، يتم إلغاء طلب التسجيل، ومن ثم استرداد المقابل المالي للاختبار التربوي (العام) 100 ريال، والاختبار (التخصصي) 100 ريال.
أعداد محدودة
أبان تربويون وتربويات، بينهم معلمون، شملتهم المبادرة لـ((الوطن))، أن الفئة المستهدفة من الاستثناء، أعدادهم محدودة وقليلون، وهم معلمون ومعلمات، خدموا في الميدان التربوي التعليمي داخل المدارس، لسنوات طويلة، وتقديرًا لهم بتلك الخدمة الطويلة، فهم مخيرون بين خوض الاختبار والحصول على الرخصة المهنية للترقية، أو التقدم لأي منصب وظيفي أو التقدم للتشكيلات المدرسية الأخرى في المدارس، أو للعمل الإشرافي في ديوان الوزارة أو في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم.
التقاعد النظامي
قالوا، إن حبهم وشغفهم ((للتعليم))، وراء استمرارهم في العمل التربوي، حتى يبلغ بعضهم التقاعد ((النظامي))، أو التقاعد ((المبكر))، فعطاؤهم طوال هذه السنوات، كان ((كفيلا)) أن يكونوا بيوت ((خبرة))، يستفاد من خبراتهم وتجاربهم العديدة والمتميزة، في تقديم دورات وورش عمل في طرق تدريس المقررات الدراسية، وتقديم دروس ((نموذجية)) للمعلمين ((الجدد)) ولزملائهم في المدرسة. أضافوا أن تلك المبادرة، تؤكد أن امتداد تاريخ هذه الشريحة الوظيفي، وتضحياتهم، وجدت التقدير والتكريم من الوزارة قبل تقاعدهم، والاحتفاء بهم، بعد رحلة عطاء في الميدان التربوي، وتخرج على يديهم المئات من الطلاب، الذين تقلدوا مناصب وظيفية مختلفة، بينها وظائف مرموقة، وبينهم معلمون ((جدد))، أصبحوا زملاء لهم في نفس المدرسة، بعدما كانوا في السنوات الماضية طلابًا في المدرسة.
خطوات إلغاء طلب التسجيل
- الدخول إلى موقع تقويم التعليم
- إضافة بيانات الحساب الشخصي
- الضغط على ((الاختبارات))
- الضغط على مربع الاختبار المراد إلغاؤه
- اختيار حذف ثم موافق على الشروط والأحكام
- تأكيد تلك الخطوات
- استرداد المقابل المالي للاختبار التربوي.

MENAFN20112024000089011017ID1108907828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث