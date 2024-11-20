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النص الروائي توثيق غير رسمي للمجتمع

11/20/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Al Watan) شبه ناقد وروائي، النص الروائي، بالتوثيق غير الرسمي، لتجربة ثقافية مشتركة، يساعد في حفظ الذاكرة الجمعية، وتكريم تراث المجتمع، وأن السردية الثقافية في الرواية، هي وسيلة أساسية لنقل رؤى وأفكار المجتمعات وثقافاتها، وإذا كانت المجتمعات الحقيقية هي التي تولي أفكارها وثقافاتها لأدبائها ومثقفيها، فتعمل الرواية على تصوير وتوثيق التجارب والقيم المشتركة، بإيجابياتها وسلبياتها، وتوجه النقاش حول قضايا الهوية والانتماء والذاكرة، كما تتناول توظيف العناصر الثقافية مثل اللغة، والعادات، والتقاليد، وغيرها، لتكون وسيلة تعبير عن الشأن الاجتماعي والثقافي.
الذاكرة الجمعية للمجتمع
أبان الناقد والروائي إبراهيم منصور، في محاضرة بعنوان: ((السرد الثقافي في الرواية))، بنادي أصدقاء السرد في الأحساء، وأدارها القاص عبدالجليل الحافظ، أن السردية الثقافية في الرواية، تؤدي دورًا مهمًا في إعادة تشكيل الذاكرة الجمعية للمجتمع، فهي لا تتناول فقط ما يحدث في الوقت الحاضر، بل تمتد غالبًا إلى الماضي لعرض أحداث وتواريخ مؤثرة، فيستخدم الماضي ليُبرز أحداثًا مهمة في تاريخ المجتمع أو لحظات حرجة في التغيرات الثقافية، وهذا الأمر يساعد على فهم أعمق للهوية الراهنة، وهذا الاسترجاع للماضي من خلال الشخصيات والأحداث يمنح الرواية قوة تأريخية.
تقنيات سردية
قال منصور ((السرد هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق (السارد أو الراوي) تحت تأثير عدد من العوامل المتعلقة بالسارد أو المسرود له أو النص، وهو مصطلح نقدي الغرض منه نقل الحدث والموضوع من صورته الواقعية إلى صورة لغوية مكتوبة أو منطوقة، وتوجه النقاش حول قضايا الهوية والانتماء والذاكرة، كما تتناول توظيف العناصر الثقافية مثل اللغة، والعادات، والتقاليد، وغيرها، لتكون وسيلة تعبير عن الصراعات الاجتماعية والثقافية، كما تستخدم الرواية، تقنيات سردية متعددة لدعم السردية الثقافية، مثل تعدد الأصوات؛ هذا التعدد يصاحبه تعدد في الثقافة، وقد يتعدد صوت الشخصية الواحدة في أحوال إنسانيتها، ويأتي الأسلوب الوصفي المكثف لتفاصيل الحياة اليومية، بحيث تصبح السردية ليست مجرد قصة بل شهادة على تجربة إنسانية وتجليًا ثقافيًا معيّنًا ناقلا ثقافة المجتمع)).
الثقافة المحلية
أكد أن الرواية، تصبح مساحة للتفاعل بين الذوات، إذ تكشف عن تأثير المحيط الثقافي على تكوين الشخصية، كما تقدم أنماطا متماثلة وتترك للقارئ المقارنة بين الأزمنة والأشخاص وتكسر الرواية القوالب النمطية، وتقدم صورًا أكثر تعقيدًا وتنوعًا حول الثقافات المختلفة.

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