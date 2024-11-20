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إيطالي يتوج بكأس وزارة الرياضة

11/20/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، المصنف الـ 39 عالمياً في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بلقب كأس وزارة الرياضة لفئة الـ "5 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر" اليوم الأربعاء، وذلك ضمن التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل في الرياض.
ونجح الفارس الإيطالي في تحقيق لقب شوط كأس وزارة الرياضة بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدرة 57.71 ثانية، فيما حل الفارس فيكتور بيتندورف من لوكسمبورغ المصنف الـ 44 عالمياً ثانياً بزمن وقدره 58.32 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس الفرنسي جوليان إبايلارد المصنف الخامس في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، بزمن وقدرة 59.34 ثانية.
وكان حفل الافتتاح قد انطلق على أرض المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي، بطابور عرض الفرق المشاركة في "نهائي الرياض"، وعرضة لأحد فرق الفلكلور الشعبي.
وتأهلت فرق شنغهاي سوانز، روما جلادييترز، فالكنسوارد يونايتد، مكسيكو اميغوز، إسطنبول وارييرز، براغ لايونز، نيويورك امباير، والفايكنج الاسكندنافيون لدور الثمانية في نهائي الرياض المقرر غداً الخميس، حيث تخوض الفرق الثانية الدور المقبل مع الفرق المتأهلة سابقاً وهي: الدوحة فالكونز، كان ستارز، ستوكهولم هارتز، وريزنبيك انترناشونال.

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