شركتان من الإمارات تنفذان مصنعًا لبطاريات تخزين الطاقة فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة فى مركز تحديث الصناعة ، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لبطاريات تخزين الطاقة، مع شركتى:“جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية” و”إينركاب الإماراتية”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مذكرة التفاهم تُسهم فى تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام فى تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبى احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

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وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة فى مذكرة التفاهم يتمثل فى تقديم الدعم فى توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما فى ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم فى الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم فى المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.

وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة“إينركاب” الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.

وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة“إينركاب” القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.