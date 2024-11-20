شركتان من الإمارات تنفذان مصنعًا لبطاريات تخزين الطاقة فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة فى مركز تحديث الصناعة ، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع
لبطاريات تخزين الطاقة، مع شركتى:“جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية” و”إينركاب الإماراتية”.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مذكرة التفاهم تُسهم فى تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام فى تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبى احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
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وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة فى مذكرة التفاهم يتمثل فى تقديم الدعم فى توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما فى ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم فى الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم فى المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة“إينركاب” الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة“إينركاب” القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
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