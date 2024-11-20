مستقبل مصر يتعاون مع مصدر الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مذكرتى تفاهم مع شركة أبوظبى لطاقة المستقبل“مصدر” الاماراتية، بشأن التعاون فى تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادى.
تتضمن مذكرتا التفاهم، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات فى منطقة شمال نجع حمادى.
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تهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة فى مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم فى تعزيز القدرات الوطنية فى تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلى والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه فى العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة“مصدر” فى مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، فى دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التى توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة فى مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية فى المنطقة.
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