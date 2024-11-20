مستقبل مصر يتعاون مع مصدر الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مذكرتى تفاهم مع شركة أبوظبى لطاقة المستقبل“مصدر” الاماراتية، بشأن التعاون فى تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادى.

تتضمن مذكرتا التفاهم، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات فى منطقة شمال نجع حمادى.

موضوعات((الجمال للمقاولات)) تنفذ 3 حزم فى الربط الكهربائى مع السعودية “جلوبال الإماراتية” و”جى إيه الصينية” ينفذان مصنعَين لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية فى مصر 21 مليون دولار من“الأوروبى لإعادة الإعمار” لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس

تهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة فى مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم فى تعزيز القدرات الوطنية فى تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلى والتنمية البشرية.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه فى العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة“مصدر” فى مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، فى دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التى توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة فى مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية فى المنطقة.