21 مليون دولار من الأوروبى لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموى ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة“البحر الأحمر لطاقة الرياح” لتمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة فى منطقة خليج السويس.
يتضمن المشروع الحالى توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التى تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح فى كل من مصر والقارة الإفريقية.
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قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبى يعد شريك التنمية الرئيسى ضمن محور الطاقة ببرنامج ((نُوَفِّي))، والتى ساهمت فى زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن.
أضافت أن تلك التمويلات لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، للوصول إلى هدف 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
تُدير المشروع شركة“البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهى شركة مساهمة مصرية تضم فى هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات“إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية.
تُعد توسعة محطة طاقة الرياح فى خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج“نوفي” الذى يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة حيث يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذى أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ“COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد فى برنامج“نُوفّي”.
قالت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من 3 قارات مختلفة، مما يُبرز التزام البنك بدعم اقتصاد أكثر استدامة فى مصر كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج“نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة”.
يذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بدأ عملياته فى مصر منذ 2012 واستثمر البنك أكثر من 12.5مليار يورو فى 186 مشروع فى مصر منذ ذلك الوقت.
تشمل استثمارات البنك فى مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية فى مجالات الطاقة والمياه والنقل.
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