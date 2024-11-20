21 مليون دولار من الأوروبى لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموى ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة“البحر الأحمر لطاقة الرياح” لتمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة فى منطقة خليج السويس.

يتضمن المشروع الحالى توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التى تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح فى كل من مصر والقارة الإفريقية.

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قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبى يعد شريك التنمية الرئيسى ضمن محور الطاقة ببرنامج ((نُوَفِّي))، والتى ساهمت فى زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن.

أضافت أن تلك التمويلات لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، للوصول إلى هدف 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

تُدير المشروع شركة“البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهى شركة مساهمة مصرية تضم فى هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات“إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية.

تُعد توسعة محطة طاقة الرياح فى خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج“نوفي” الذى يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة حيث يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذى أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ“COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد فى برنامج“نُوفّي”.

قالت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من 3 قارات مختلفة، مما يُبرز التزام البنك بدعم اقتصاد أكثر استدامة فى مصر كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج“نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة”.

يذكر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بدأ عملياته فى مصر منذ 2012 واستثمر البنك أكثر من 12.5مليار يورو فى 186 مشروع فى مصر منذ ذلك الوقت.

تشمل استثمارات البنك فى مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية فى مجالات الطاقة والمياه والنقل.