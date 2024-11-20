MENAFN - Al-Borsa News) شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد التعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة ميرسك للتدريب Maersk Training، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقع العقد المهندس ياسر الششنجي مدير إدارة الإتصالات بهيئة قناة السويس، وفيجاي رانجاتشاري مدير شركة ميرسك للتدريب – دبى, رئيس قطاع النمو والمشاريع الاستراتيجية بالمقر الرئيسى، والسيد عمر غاربو مدير عام وكالة ميرسك الملاحية بمصر ولبنان بشركة إيه بى موللر – ميرسك.

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حضر مراسم التوقيع، ديڤيد إيسكوف المدير التنفيذي لشركة ميرسك للتدريب، وهانى النادى ممثل مجموعة شركات إيه بى موللر – ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة ميرسك لاين ايجينسى هولدنج إيه اس.

ينص التعاقد على تقديم شركة Maersk Training برامج تدريبية متقدمة للعاملين بهيئة قناة السويس في مجالات القيادة وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تقديم برامج“تدريب المدرب” (Train the Trainer) يقدمها كوكبة من الخبراء المعتمدين بالشركة بما يساهم نحو بناء قدرات بشرية وخبرات مستدامة طويلة الأمد لدى هيئة قناة السويس.

وخلال لقائه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون والشراكة الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بمجموعة ميرسك والتي أثمرت عن تحقيق العديد من النجاحات المشتركة، مؤكدا استمرار التعاون المستقبلي ليشمل مجالات عمل جديدة أبرزها مجال التدريب للارتقاء بمستوى الكوادر البشرية من خلال إنشاء مركزين للتميز في أساليب القيادة وإدارة الأزمات بشكل علمي ممنهج داخل أكاديمية التدريب التابعة لهيئة قناة السويس والمقرر افتتاحها مطلع العام المقبل بمشيئة الله.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تسعى لاستكمال استراتيجيتها الطموحة للتطوير بتنمية مواردها البشرية بإعداد جيل متميز من الكوادر والطاقات المبدعة بقطاعات الهيئة المختلفة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وفق أحدث الأساليب العلمية وطرق التدريب العالمية لمواكبة المستجدات المتسارعة في مجال النقل البحري والصناعة البحرية وبما يمكنها من التفاعل المرن والاستجابة السليمة والسريعة مع التحديات المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عقد التعاون يستهدف العمل المشترك لوضع حجر الأساس لتقديم محتوى تدريبي متخصص تقدمه أكاديمية التدريب التابعة لهيئة قناة السويس لتكون صرحا علميا بمواصفات عالمية لتقديم خدمة تدريب متميزة للعاملين بالهيئة في المقام الأول ومستقبلا لعملاء الهيئة من الخطوط الملاحية وشركات الشحن.

فيما صرح ديفيد إيسكوف الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للتدريب قائلا:” نحن في ميرسك للتدريب نفتخر بالعلاقة الوثيقة والشراكة الممتدة لعقود مع هيئة قناة السويس، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المثمر، ونتطلع لتعزيز التعاون عبر اطلاق برامج تدريبية عالمية متخصصة خلال عام 2025 بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تطوير المهارات البشرية للكوادر بقناة السويس و بناء مستقبل مشرق ومستدام للجميع.

من جانبه، أكد هانى النادى ممثل مجموعة شركات إيه بى موللر – ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن هيئة قناة السويس ومجموعة أيه بى موللر – ميرسك تجمعهم عقود من شراكات النجاح الاستراتيجية وستستمر لعقود أخرى، وهو ما يعد انعكاساً لتوافق الرؤى والخطط الاستراتيجية المستقبلية والتى تهدف دائماً إلى استكشاف أُطر التعاون الجديدة فى كافة مجالات الشحن والنقل البحري وسلاسل الإمداد والتمويل وكافه الخدمات البحرية واللوجيستية بما يحقق قيمة مضافة جديدة ومكاسب مشتركة”

جدير بالإشارة، أن شركة Maersk Training تمتلك خبرة في مجال التدريب تمتد لأكثر من 40 عامًا وتتبنى استراتيجيات متطورة للتدريب من خلال تقديم برامج تدريبية قائمة على سيناريوهات واقعية تُحاكي بيئات العمل الواقعية باستخدام أجهزة محاكاة متطورة مع تقييم وتحليل الأداء لضمان تحقيق التحسينات المستدامة