انطلاق مؤتمر البركة الإقليمى الثالث الأحد المقبل بمقر جامعة الدول العربية

MENAFN - Al-Borsa News) يُعقد مؤتمر البركة الإقليمى الثالث يوم الأحد 24 نوفمبر، بمقر الدول العربية ، ضمن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، حلول مستدامة ومستقبل أفضل، وتحت عنوان ((الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامى والتنمية المستدامة)).

ويلقى الكلمة الافتتاحية يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ومحمد الضوينى، وكيل الأزهر.

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ويأتى المؤتمر على جلستين، تناقش الأولى ((تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مواجهات التحديات))، ويترأسها السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وتتحدث خلالها رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن سياسات الوزارة وإدارة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية لخدمة المواطن، وعدنان فنجرى، وزير العدل، عن تطور التشريعات والسياسات القانونية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تمكين المرأة والتكامل الاجتماعى كدعائم لتحقيق التنمية المستدامة.

كما يشارك فيها يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عن دور الاقتصاد الإسلامى فى تعزيز التمويل المستدام ودعم المشاريع التى تسهم فى النمو الاقتصادى المتوازن.

بينما تناقش الجلسة الثانية ((تمويل التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مواجهة التحديات))، ويرأسها حازم حجازي، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر.

ويتحدث خلالها باسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستثمار رأس المال الإسلامى والتكنولوجيا المالية (Fintech) لدعم رواد الأعمال والمساهمة فى الحد من الفقر وتسهيل الوصول الى الفئات الأكثر احتياجا، كما يتحدث خلالها نادر النقيب، مسئول وحدة الشراكات القطاع الخاص فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، عن دور الاستثمار الإنسانى فى دعم اللاجئين والمجتمعات المستضعفة: مقاربة عملية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وسيد عبدالفضيل، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفى والهيئة العامة للرقابة المالية وعضو لجنة الرقابة الشرعية المركزية المصرية، عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى دعم التمويل الإسلامى والحد من الفقر.

ويشارك فى الجلسة أيضاً معز الشهدي، العضو المؤسس والرئيس التنفيذى للشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، عن دور بنوك الطعام فى تعزيز استراتيجيات التمويل الاجتماعى لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفقر.