انطلاق مؤتمر البركة الإقليمى الثالث الأحد المقبل بمقر جامعة الدول العربية

(MENAFN
- Al-Borsa News) يُعقد مؤتمر البركة الإقليمى الثالث يوم الأحد 24 نوفمبر، بمقر جامعة
الدول العربية ، ضمن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، حلول مستدامة ومستقبل أفضل، وتحت عنوان ((الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامى والتنمية المستدامة)).
ويلقى الكلمة الافتتاحية يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، ومحمد الضوينى، وكيل الأزهر.
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ويأتى المؤتمر على جلستين، تناقش الأولى ((تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مواجهات التحديات))، ويترأسها السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وتتحدث خلالها رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، وأحمد كجوك، وزير المالية، عن سياسات الوزارة وإدارة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية لخدمة المواطن، وعدنان فنجرى، وزير العدل، عن تطور التشريعات والسياسات القانونية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تمكين المرأة والتكامل الاجتماعى كدعائم لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يشارك فيها يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عن دور الاقتصاد الإسلامى فى تعزيز التمويل المستدام ودعم المشاريع التى تسهم فى النمو الاقتصادى المتوازن.
بينما تناقش الجلسة الثانية ((تمويل التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مواجهة التحديات))، ويرأسها حازم حجازي، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر.
ويتحدث خلالها باسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستثمار رأس المال الإسلامى والتكنولوجيا المالية (Fintech) لدعم رواد الأعمال والمساهمة فى الحد من الفقر وتسهيل الوصول الى الفئات الأكثر احتياجا، كما يتحدث خلالها نادر النقيب، مسئول وحدة الشراكات القطاع الخاص فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، عن دور الاستثمار الإنسانى فى دعم اللاجئين والمجتمعات المستضعفة: مقاربة عملية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وسيد عبدالفضيل، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفى والهيئة العامة للرقابة المالية وعضو لجنة الرقابة الشرعية المركزية المصرية، عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى دعم التمويل الإسلامى والحد من الفقر.
ويشارك فى الجلسة أيضاً معز الشهدي، العضو المؤسس والرئيس التنفيذى للشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، عن دور بنوك الطعام فى تعزيز استراتيجيات التمويل الاجتماعى لتحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفقر.
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