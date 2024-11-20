بلومبرج: الإسرائيليون في عزلة بعد هجرة شركات الطيران بسبب الحرب

MENAFN - Al-Borsa News) “الإسرائيليون يشعرون بالعزلة الآن“، بسبب الانخفاض الهائل في الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل بسبب استمرار الحرب على غزة وتصاعد التوتر العسكري مع جنوب لبنان وإيران، وفق تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية رصد تداعيات الحرب على حركة سفر الإسرائيليين.

فقد تم تعليق الرحلات المباشرة إلى عشرات المدن الكبرى واشنطن، وسان فرانسيسكو، وتورنتو، وهونج كونج، ونيودلهي ما أدى إلى تقليل اجتماعات العمل وجهاً لوجه وحركة شحن البضائع التي تعتمد على رحلات الركاب.

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ومن بين شركات الطيران العشرين التي كانت تهيمن على السوق قبل الحرب، فإن الشركات الإسرائيلية هي المتبقية تقريبا.

ووفقا لهيئة المطارات في إسرائيل، انخفض عدد الطائرات والركاب في مطار بن جوريون بنسبة 40 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأضاف التقرير أن التأثير الأكبر يأتي من خسارة شركات الطيران يأتي في أمريكا الشمالية – دلتا إيرلاينز، يونايتد إيرلاينز، أمريكان إيرلاينز، وطيران كندا .

وأضاف تخشى شركات الطيران ، من الهبوط بمطار بن جوريون بسبب إطلاق الصواريخ من اتجاهات مختلفة، كما أن الطواقم غير راغبة في قضاء الليل في تل أبيب.

وتابع، مع دخول الحرب على غزة شهرها الرابع عشر وعدم وجود نهاية في الأفق، يسعى قادة قطاع التكنولوجيا العالية في إسرائيل، الذين يواجهون تراجع المستثمرين ونشاط الأعمال، إلى إيجاد حلول منها مشروع سيبدأ في يناير ويسمى“Airtech”، ويهدف إلى تنظيم رحلات طيران مستأجرة ثلاث مرات في الأسبوع من وإلى الولايات المتحدة .

وقال أوري هيدومي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مازور روبوتيكس الذي يساعد في وضع الخطة:“مشروعنا بسيط سنستأجر طائرات للسفر من إسرائيل إلى الولايات المتحدة والعودة، بما في ذلك جميع الخدمات اللوجستية للقيام بأعمال تجارية، تحتاج إلى مقابلة الشركاء وجهاً لوجه”.

ولقد توقفت شركات الطيران الأجنبية عن العمل، ثم عاودت العمل، ثم توقفت مرة أخرى مع تصاعد وتيرة الحرب والآن تؤجل شركات الطيران عودتها لأسابيع أو أشهر، وفي بعض الحالات إلى أجل غير مسمى.

يشار الى أن المستفيد الأكبر هو شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية“العال”، التي تعمل على إضافة رحلات وتجنب إلغاء الرحلات.

وتتأثر تكاليف الشحن أيضًا بوقف الرحلات وقال أمير شاني، مالك شركة الشحن الجوي الإسرائيلية أميت ورئيس جمعية شركات الشحن الجوي، إن“تكاليف الشحن الجوي ارتفعت بنحو 250%”، وهو ما جعل مكافحة التضخم أكثر صعوبة.