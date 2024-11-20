تفاؤل بانتعاش البورصة بعد انتهاء طرح المصرف المتحد

(MENAFN
- Al-Borsa News) على الرغم من استمرار البورصة
المصرية فى تسجيل تراجعات على مستوى أداء المؤشرات والسيولة خلال تعاملات جلسة
الأربعاء، إلى أن هناك حالة من التفاؤل مع تداعيات خبر طرح المصرف المتحد المصرى للاكتتاب العام في البورصة.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33% ليسجل 30588 نقطة، وانخفض المؤشر الإسلامي EGX33 بنحو 0.21% ليصل إلى مستوى 3175 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.02% إلى 8283.9 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% إلى 11459 نقطة.
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قال أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف أى لتداول الأوراق المالية، إنه بالرغم من استمرار الأداء السلبي لـ البورصة في جلسة الأربعاء إلا أن زخم التراجع أقل مقارنة بالجلسات الاخيرة.
وأضاف أن حركة المؤشر مازالت حول مستوى دعم 30600 نقطة مشيراً إلى كون المؤشر فوق مستوى 30300 نقطة فمن المحتمل ارتداده لأعلى مرة أخرى، خاصة مع ضعف حجم التداولات الجلسات الاخيرة.
وقال إنه مع حجم السيولة الضعيف تظهر عمليات الشراء للأسهم الصغيرة والمتوسطة خفيفة الحركة وهو ما دعم أداء المؤشر السبعيني.
وتوقع استمرار الحركة الأفقية مابين 30300 نقطة و30700 نقطة لنهاية الشهر حتى انتهاء الاكتتاب ورجوع السيولة مرة أخرى.
جمال الدين: انتعاش قطاع البنوك بعد طرح المصرف المتحد
وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، إن المؤشر الرئيسى استمر فى التراجع للجلسة السابعة على التوالى، متوقعاً ارتداده مرة أخرى لاتجاه الصعود خاصة بعد وصول العديد من الأسهم لمناطق ثانوية من التشبع البيعي.
وأوضح أن هذه التراجعات جاءت بعد وصول المؤشر لمستهدفه عند 31700 نقطة والتى وجد عندها ضغوط بيعية في نطاق تصحيحى.
ويرى أن طرح المصرف المتحد ألقى بظلاله على السوق لتتحرك أسهم قطاع البنوك بقوة ومن بينها بنك فيصل الإسلامى وبنك كريدي اجريكول وبنك التعمير والاسكان وبنك قطر الوطني.
ويتوقع جذب كبير للسيولة بعد الطرح ونقلها بين الأسهم مما يرفع من كفاءة السوق الفترة المقبلة ناصحا المستثمرين بالانتقائية مع ظهور القوة الشرائية مرة اخرى.
وتم التداول خلال التعاملات على 1.27 مليار سهم، بقيمة بلغت 2.9 مليار جنيه من خلال 94 ألف عملية، من خلال التعامل على 211 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 71 سهماً، وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((النيل للأدوية)) بنسبة 12.02%، و((الملتقى العربى)) و((العربية للمحابس)) بنسب 7.06% و5.6%
وتراجعت أسعار 111 سهمًا، وكانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((ريكاب)) بنسبة 6.81%، و((بنك فيصل بالجنيه))، و((راكتا)) بنسب 6.66% و4.85%، فى حين استقرت أسعار 29 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقي نحو 2.238 تريليون جنيه.
مسعود: نتائج أعمال الشركات ستدعم حركة المؤشر مع نهاية العام
وتوقع محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، ارتداد المؤشر الرئيسي مع نهاية العام ووصوله الى مناطق قرب ال37 ألف نقطة.
أضاف أن نتائج أعمال اغلب الشركات للربع الثالث كانت مبهرة وفاقت التوقعات، ولكن المستثمرين ينتظرون نهاية طرح المصرف المتحد.
ونصح المستثمرين بالتوجه نحو أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك المتوقع لهم زخم كبير الفترة المقبلة مضيفًا أن سهم“إي اف جي” القابضة مقيم بأقل من قيمته العادلة ما يجعله جاذب للمستثمر.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى 105.9 مليون جنيه مستحوذين على 87.72%، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 99.6 مليون جنيه و6.3 مليون جنيه مستحوذين على 6.82%و 5.45% على الترتيب.
وسجل الأفراد 81.61% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافي شراء بقيمة 28 مليون جنيه و457.5 ألف جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 59 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 18.38% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 77.8 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع 40.6 مليون جنيه و6.7 مليون جنيه على الترتيب.
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