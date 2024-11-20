تفاؤل بانتعاش البورصة بعد انتهاء طرح المصرف المتحد

MENAFN - Al-Borsa News) على الرغم من استمرار المصرية فى تسجيل تراجعات على مستوى أداء المؤشرات والسيولة خلال الأربعاء، إلى أن هناك حالة من التفاؤل مع تداعيات خبر طرح المصرف المتحد المصرى للاكتتاب العام في البورصة.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33% ليسجل 30588 نقطة، وانخفض المؤشر الإسلامي EGX33 بنحو 0.21% ليصل إلى مستوى 3175 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.02% إلى 8283.9 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.09% إلى 11459 نقطة.

موضوعاتالبورصة تتراجع 0.33% بقيم تداولات 2.9 مليار جنيه 11 يناير.. عمومية“فتنس برايم” تبحث عزل الرئيس التنفيذي دون إبراء ذمته “جولدن تكس” تربح 36.6 مليون جنيه خلال 9 أشهر ناشي: ارتداد المؤشر لاعلى في حالة استمراره فوق ال 30300 نقطة

قال أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف أى لتداول الأوراق المالية، إنه بالرغم من استمرار الأداء السلبي لـ البورصة في جلسة الأربعاء إلا أن زخم التراجع أقل مقارنة بالجلسات الاخيرة.

وأضاف أن حركة المؤشر مازالت حول مستوى دعم 30600 نقطة مشيراً إلى كون المؤشر فوق مستوى 30300 نقطة فمن المحتمل ارتداده لأعلى مرة أخرى، خاصة مع ضعف حجم التداولات الجلسات الاخيرة.

وقال إنه مع حجم السيولة الضعيف تظهر عمليات الشراء للأسهم الصغيرة والمتوسطة خفيفة الحركة وهو ما دعم أداء المؤشر السبعيني.

وتوقع استمرار الحركة الأفقية مابين 30300 نقطة و30700 نقطة لنهاية الشهر حتى انتهاء الاكتتاب ورجوع السيولة مرة أخرى.

جمال الدين: انتعاش قطاع البنوك بعد طرح المصرف المتحد

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، إن المؤشر الرئيسى استمر فى التراجع للجلسة السابعة على التوالى، متوقعاً ارتداده مرة أخرى لاتجاه الصعود خاصة بعد وصول العديد من الأسهم لمناطق ثانوية من التشبع البيعي.

وأوضح أن هذه التراجعات جاءت بعد وصول المؤشر لمستهدفه عند 31700 نقطة والتى وجد عندها ضغوط بيعية في نطاق تصحيحى.

ويرى أن طرح المصرف المتحد ألقى بظلاله على السوق لتتحرك أسهم قطاع البنوك بقوة ومن بينها بنك فيصل الإسلامى وبنك كريدي اجريكول وبنك التعمير والاسكان وبنك قطر الوطني.

ويتوقع جذب كبير للسيولة بعد الطرح ونقلها بين الأسهم مما يرفع من كفاءة السوق الفترة المقبلة ناصحا المستثمرين بالانتقائية مع ظهور القوة الشرائية مرة اخرى.

وتم التداول خلال التعاملات على 1.27 مليار سهم، بقيمة بلغت 2.9 مليار جنيه من خلال 94 ألف عملية، من خلال التعامل على 211 شركة خلال الجلسة، ارتفع منها 71 سهماً، وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((النيل للأدوية)) بنسبة 12.02%، و((الملتقى العربى)) و((العربية للمحابس)) بنسب 7.06% و5.6%

وتراجعت أسعار 111 سهمًا، وكانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((ريكاب)) بنسبة 6.81%، و((بنك فيصل بالجنيه))، و((راكتا)) بنسب 6.66% و4.85%، فى حين استقرت أسعار 29 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقي نحو 2.238 تريليون جنيه.

مسعود: نتائج أعمال الشركات ستدعم حركة المؤشر مع نهاية العام

وتوقع محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، ارتداد المؤشر الرئيسي مع نهاية العام ووصوله الى مناطق قرب ال37 ألف نقطة.

أضاف أن نتائج أعمال اغلب الشركات للربع الثالث كانت مبهرة وفاقت التوقعات، ولكن المستثمرين ينتظرون نهاية طرح المصرف المتحد.

ونصح المستثمرين بالتوجه نحو أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك المتوقع لهم زخم كبير الفترة المقبلة مضيفًا أن سهم“إي اف جي” القابضة مقيم بأقل من قيمته العادلة ما يجعله جاذب للمستثمر.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافى 105.9 مليون جنيه مستحوذين على 87.72%، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافى 99.6 مليون جنيه و6.3 مليون جنيه مستحوذين على 6.82%و 5.45% على الترتيب.

وسجل الأفراد 81.61% من التعاملات، حيث سجل المصريون والأجانب صافي شراء بقيمة 28 مليون جنيه و457.5 ألف جنيه، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 59 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 18.38% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المحلية صافى شراء بقيمة 77.8 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافي بيع 40.6 مليون جنيه و6.7 مليون جنيه على الترتيب.