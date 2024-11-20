كيف ستسبب حرب ترامب التجارية فوضى اقتصادية؟

MENAFN - Al-Borsa News) أثارت الكاتبة سالينا زيتو تساؤلاً فى مقال بمجلة ((ذا أتلانتك)) عام 2016 عن كيفية التعامل مع تصريحات دونالد : هل يجب أن نأخذها حرفياً أم بجدية؟

اليوم، ومع عودة ترامب إلى السلطة لفترة ثانية، يبدو أن الإجابة باتت واضحة: يجب أن نأخذ تصريحاته وأفعاله بجدية أكبر وحرفية أكثر من أى وقت مضى.

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يشير المحللون إلى أن ترشيحات ترامب الأخيرة تحمل دلالات واضحة على توجهاته المتشددة.

فاختيار روبرت كينيدى الابن وزيراً للصحة، وبيت هيجسيث وزيراً للدفاع، وتولسى جابارد رئيسة للاستخبارات الوطنية، ومات جيتس وزيراً للعدل، يعكس رغبة فى تبنى سياسات أكثر تطرفاً.

وحسب ما أوضحته صحيفة ((فاينانشيال تايمز))، فإنَّ هذه التعيينات تشير إلى أن ترامب لن يكون نسخة مكررة من ولايته الأولى، بل سيكون أكثر راديكالية.

لطالما كانت التجارة أحد أبرز المجالات التى يلتزم فيها ترامب بمواقفه حرفياً وبجدية، فالحماية التجارية ليست مجرد معتقد شخصى قديم لديه، بل هى أساس سياساته الاقتصادية.

ومع ذلك، يبدو أن فريق ترامب يفتقر إلى فهم عميق لاقتصاديات التجارة، ما قد يؤدى إلى تداعيات خطيرة.

يرتكب ترامب خطأين رئيسيين فى رؤيته التجارية: أولاًـ عدم إدراكه مفهوم ((الميزة النسبية))، وثانياًـ فشله فى فهم أن ميزان التجارة تحدده قوى العرض والطلب الكلية، وليس موازين العلاقات الثنائية بين الدول.

نتيجة ذلك، فإنَّ حربه الجمركية لن تقلل من عجز التجارة الأمريكية، بل قد تزيد التضخم، وتفاقم الصراعات مع مجلس الاحتياطى الفيدرالى، وتضعف الثقة بالدولار.

إذا أراد ترامب تعزيز الإنتاج المحلى على حساب الواردات، كما يطمح، فإنه بحاجة إلى توفير موارد إضافية.

ولكن من أين ستأتى هذه الموارد وكيف؟

أحد السيناريوهات المحتملة هو ارتفاع قيمة الدولار؛ نتيجة انخفاض الطلب على العملات الأجنبية لتمويل الواردات. لكنَّ ذلك سيؤدى إلى تراجع تنافسية الصادرات الأمريكية، ما يجعل التعريفات الجمركية بمثابة ضريبة مزدوجة على الواردات والصادرات على حد سواء.

يؤكد خبراء الاقتصاد، أن السياسات الكلية هى العامل الحاسم.

وكما يشير ريتشارد بالدوين من ((معهد الإدارة الدولية))، فإنَّ ميزان التجارة يعتمد على الفرق بين الدخل والإنفاق الإجمالى، وطالما بقى هذا الفرق دون تغيير، سيظل ميزان التجارة ثابتاً.

تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تكسب منذ أعوام، مع تدفق مستمر للمدخرات الأجنبية بمعدل 3.9% من الناتج المحلى الإجمالى بين 2021 و2024.

وكانت الحكومة الأمريكية هى الجهة الوحيدة التى تعانى عجزاً ضخماً، بلغ 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما بلغ فائض الادخار على الاستثمار فى قطاع الأسر 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى، و0.5% فى قطاع الشركات.

ولتقليل العجز التجارى، يجب على القطاعات المحلية زيادة الفوائض الادخارية، وهو أمر يتطلب تقليص العجز الحكومى الضخم.

رغم ذلك، تشير مقترحات ترامب إلى اتجاه معاكس، فقد وعد بتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، وزيادة الخصومات الضريبية على مزايا الضمان الاجتماعى، وإعفاء الإكراميات من الضرائب، وخفض ضرائب الشركات إلى 15% للشركات الصناعية، كما يقترح ترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعى.

هذه السياسات ستزيد من الطلب وتقلل من العرض، ما يؤدى إلى تضخم أكبر وعجز تجارى متفاقم. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدى هذا إلى ضغط إضافى على مجلس الاحتياطى الفيدرالى للسيطرة على التضخم، مع استمرار الدين الفيدرالى فى الارتفاع، ما قد يهدد الثقة بالعملة الأمريكية.

باختصار، ليس هناك أى احتمالات لتقليل العجز التجارى الإجمالى بالسياسات التى يقترحها ترامب، فتقليل العجز الثنائى مع الصين سيؤدى فقط إلى زيادة العجز مع دول أخرى، وهذا أمر لا مفر منه، بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية الكلية المستمرة.

علاوة على ذلك، فإنَّ سياسات ترامب التجارية التمييزية، التى تتضمن تعريفات بنسبة 60% على الصين و10% إلى 20% على الدول الأخرى، ستؤدى إلى تفاقم العجز مع دول جديدة؛ حيث ستتحول الواردات من الصين إلى دول أخرى.

وقد يضطر ترامب لفرض قواعد منشأ صارمة أو رفع التعريفات إلى 60% على جميع الواردات، ما سيؤدى إلى إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين.

لا شك أن انتشار التعريفات الجمركية المرتفعة بهذا الشكل فى الولايات المتحدة وحول العالم سيؤدى على الأرجح إلى تراجع سريع فى التجارة والإنتاج العالميين.

ووفقاً لتوقعات ((المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية)) فى المملكة المتحدة، فإنَّ الاقتصاد الأمريكى قد ينخفض بنسبة تصل إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى؛ بسبب تأثير التعريفات.

ومع ذلك، قد يكون هذا التقدير متفائلاً بالنظر إلى حالة عدم اليقين التى ستنشأ.

فى النهاية، سياسات ترامب لن تنجح فى تقليل العجز التجارى الإجمالى، بل على العكس، ستؤدى إلى حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، مع ركود اقتصادى محتمل وتوترات عالمية.