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ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات

11/20/2024 2:36:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بعكس التوقعات، كما زادت مخزونات البنزين، في حين تراجعت منتجات التقطير.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح“وول ستريت جورنال” والتي أشارت إلى انخفاضها بمقدار 800 ألف برميل.

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فيما صعدت مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 200 ألف برميل.

في حين انخفضت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بما يقرب من 100 ألف برميل، وذلك مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى تراجع بمقدار 400 ألف برميل.

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