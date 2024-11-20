ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بعكس التوقعات، كما زادت مخزونات البنزين، في حين تراجعت منتجات التقطير.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة الأربعاء، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح“وول ستريت جورنال” والتي أشارت إلى انخفاضها بمقدار 800 ألف برميل.
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فيما صعدت مخزونات البنزين بمقدار 2.1 مليون برميل، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 200 ألف برميل.
في حين انخفضت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بما يقرب من 100 ألف برميل، وذلك مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى تراجع بمقدار 400 ألف برميل.
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