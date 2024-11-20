جاستن فوكس يكتب: ترامب بين وعود الإصلاح الاقتصادى واستراتيجية عدم التدخل

أمضى الرئيس الأمريكى المنتخب حديثاً دونالد ترامب الأشهر القليلة الماضية فى تصوير الاقتصاد الأمريكى كأنه كارثة ملحمية تستدعى تحركاً جذرياً.

وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها سياسياً، لكنَّها وضعت ترامب أمام تحدى الوفاء بوعود جريئة لإصلاح الاقتصاد، فى وقت قد يكون فيه عدم التدخل هو الخيار الأفضل.

موضوعاتمؤمن سليم يكتب: ضرورة الإصلاح الإداري محمد العريان يكتب: كيف شكلت الأوضاع الاقتصادية نتائج الانتخابات الأمريكية؟ البنك الدولي: برامج الشمول الاقتصادي.. نهج متكامل لمواجهة تغير المناخ والفقر

فى الواقع، الاقتصاد الأمريكى ليس كارثة، بل هو محط أنظار العالم حالياً، خاصة أن معدل البطالة منخفض، والتضخم فى تراجع، والأجور الحقيقية تشهد ارتفاعاً، والإنتاجية فى حالة نمو مستمر.

لكنَّ أغلب الناخبين الأمريكيين يشعرون بعدم الرضا؛ نظراً إلى تداعيات موجة التضخم التى اجتاحت البلاد خلال عامى 2021 و2022، وركود سوق الإسكان، وتباطؤ التوظيف، والاستقطاب الحزبى، وقلة الوعى بالإحصائيات الاقتصادية العالمية.

من المتوقع أن تتلاشى الذكريات المتعلقة بموجة التضخم بمرور الوقت، ولن يُلام ترامب عليها بأى حال.

كما أن تخفيضات أسعار الفائدة التى يتبعها مجلس الاحتياطى الفيدرالى ستسهم فى استعادة زخم مبيعات المنازل والتوظيف. وقد يكون الزمن وحده كفيلاً بتحقيق التحسن المطلوب.

هناك حجة أخرى تدعم سياسة ((الأقل هو الأكثر))؛ حيث يُعد الاستقرار السياسى، والقدرة على التنبؤ بالسياسات عاملين داعمين للاقتصاد.

ولهذا السبب، تميل وول ستريت إلى تفضيل الجمود الحزبى فى واشنطن، كما أن سيادة القانون تعزز النمو الاقتصادى.

فى عام 2016، خبراء الاقتصاد سكوت بيكر، ونيكولاس بلوم، وستيفن جيه ديفيس، وربما يكون الأخيران مألوفين للقراء؛ بسبب أبحاثهما التى يُستشهد بها كثيراً حول ثورة العمل من المنزل التى أطلقها الوباء، طوروا مؤشراً يقيس انعدام اليقين فى السياسات الاقتصادية استناداً إلى التغطية الإعلامية، ووجدوا أن عدم اليقين السياسى يرتبط بزيادة تقلب أسعار الأسهم، وانخفاض الاستثمار والعمالة فى القطاعات الحساسة للسياسات مثل الدفاع والرعاية الصحية والتمويل والبنية التحتية.

وعلى المستوى الكلى، فإنَّ تزايد عدم اليقين السياسى ينذر بانخفاض الاستثمار والإنتاج والعمالة. أُضيفت لاحقاً بيانات جديدة للمؤشر شملت معلومات عن أحكام الضرائب المنتهية الصلاحية وتباين توقعات الاقتصاديين.

وأظهر المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً فى حالة عدم اليقين فى بداية جائحة كوفيد ـ 19، قبل أن يشهد اتجاهاً هبوطياً منذ ذلك الحين.

توفر تجربة الرئيس بيل كلينتون، خاصة فى الثلاثة أرباع الأخيرة من ولايته، درساً تاريخياً مهماً حول فوائد الحد من عدم اليقين السياسى.

فبعد فشل محاولته لإصلاح نظام الرعاية الصحية الشامل، ونتائج انتخابات 1994 التى منحت الجمهوريين السيطرة على الكونجرس لأول مرة منذ 42 عاماً، اضطر كلينتون إلى تقليص طموحاته فى السياسات الداخلية.

لكن هذا التراجع أثمر عن طفرة اقتصادية، وحقق أعلى معدلات تأييد لرئيس فى ولايته الثانية ((وفقاً للسجلات التى بدأت من عهد هارى ترومان)).

كان أحد أسباب هذا الازدهار ارتفاع الإنتاجية التى حفزتها الابتكارات التكنولوجية فى ((سيليكون فالى)).

ومع التطورات الأخيرة فى مجال الذكاء الاصطناعى، قد يكون تحقيق طفرة اقتصادية مشابهة أمراً محتملاً فى الأعوام المقبلة.

يستعد ترامب لبدء ولايته الثانية مع عوامل عدة تسهم تلقائياً فى تقليل حالة عدم اليقين الاقتصادى. فالأزمات المرتبطة بسقف الديون، التى كانت سبباً فى زيادات متكررة بمؤشر انعدام اليقين فى السياسات الاقتصادية خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، غالباً ما تحدث مع رئيس ديمقراطى ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.

لذلك، فإنَّ احتمال وقوع مثل هذه الأزمات يبدو ضئيلاً، حتى لو تمكن الديمقراطيون من الحصول على أغلبية فى مجلس النواب.

إضافة إلى ذلك، يميل الجمهوريون إلى تعليق اللوائح التنظيمية، بغض النظر عن عواقبه على المدى الطويل، وهو ما يُعد عاملاً مثبطاً لحالة عدم اليقين على المدى القصير.

وفى ظل انتخاب ترامب وترجيح حصول الجمهوريين على أغلبية فى الكونجرس، يبدو أن الناخبين يضمنون تمديد العمل بأحكام قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، الذى كان من المفترض أن تنتهى صلاحيته العام المقبل.

أدرك أن فرص التزام ترامب بسياسة عدم التدخل ضئيلة للغاية، إن لم تكن معدومة. فالرؤساء يسعون عموماً للوفاء بوعودهم الانتخابية، وترامب بدوره وعد بترحيل جماعى للمهاجرين، وزيادات حادة فى الرسوم الجمركية، وحزمة تخفيضات ضريبية، وتحدى استقلالية مجلس الاحتياطى الفيدرالى.

هذه السياسات مجتمعة قد تؤدى على الأرجح إلى تباطؤ النمو الاقتصادى مع تفاقم التضخم والعجز المالى وانعدام اليقين الاقتصادى.

ويبدو أن فوز ترامب فى الانتخابات قد يُصعب مضى مجلس الاحتياطى الفيدرالى قدماً فى سياسات خفض أسعار الفائدة.

مع ذلك، يبقى الوضع الاقتصادى الحالى مواتياً بشكل يكفى لاستمرار النمو الاقتصادى رغم كل هذه التدخلات.

لا أتوقع حدوث كارثة، وأتفهم أهمية ظهور الرئيس وكأنه يتخذ إجراءات لتحسين الأوضاع، خاصة فى ظل استياء الناخبين من الأوضاع الاقتصادية.

لكن ترامب يتمتع بمهارات استثنائية فى التواصل، تمكنه من إقناع مؤيديه بأنه يتخذ خطوات حاسمة، حتى لو لم يفعل شيئاً على الإطلاق.

وفى المرحلة الحالية، قد يكون هذا النهج هو الأنسب للسياسة الاقتصادية.

بقلم: جاستن فوكس، كاتب عمود لدى وكالة أنباء ((بلومبرج))

المصدر: وكالة أنباء ((بلومبرج))



