((المصرية الألمانية للسيارات)) تطلق ((إكسيد)) الصينية فى مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد القدوس: نخطط لافتتاح معرض ومركز خدمة قبل نهاية العام الجارى
كشفت الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) الوكيل المحلى للعلامة الصينية“إكسيد Exeed”، الستار عن أولى سياراتها المصنعة في مصر وهما ((RX، و VX)) وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.
وتم تصنيع هذه الطرازات في مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات EGA بالسادس من اكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 3 آلاف وحدة سنويًا.
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قال ياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات“إجا” إن مصنع الشركة انتج 30 الف سيارة خلال 25 او 27 عام لمختلف الطرازات منذ تواجدها فى السوق المصرى.
أشار“صالح” إلى ان الشركة حالياً تنتج اول دفعتين من سيارات أكسيد الصينية محلياً فى مصنع الشركة المصرية الألمانية“إجا”، وخلال الفترة الماضية قامت الشركة بإنتاج ما بين 100 و120 سيارة من اكسيد بالمصنع، بنسبه مكون محلى 54%.
أكد ان الشركة تقدم ضمان يصل إلى 7 سنوات بدون وضع حد كيلو متر، شامل جميع الأجزاء دون وضع استثناء على بعض الأجزاء، والسيارة متوفرة ب 5 ألوان أبرزها (الأسود، الأبيض، والرمادي).
أوضح أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد بالسوق المصري، مؤكدًا على تفوق قدرات الشركة لتقديم سيارات فاخرة تتماشى مع المواصفات العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي وتلبية حاجة العملاء.
أضاف أن الشركة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لسياراتها وخاصة في المنطقة العربية، بناء على اتفاق مع الشركة الصينية عالميا وذلك عقب الانتهاء من تلبية احتياجات السوق المحلي اولاً.
تابع: أن الشركة لديها خطة طموحة لضم منتج ثالث بجانب”مرسيدس، وأكسيد” وسوف يتم تخصيص نسبة كبيرة لصالح التصدير للأسواق الخارجية وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى ان الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 16 ألف سيارة سنويا، والشركة قامت بتخصيص 12 ألف سيارة سنوياً للشريك الجديد الذي ستتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وقال يحى عبد القدوس، مدير علامة اكسيد بالشركة ان الشركة افتتحت خلال الأيام القليلة الماضية أول فرع لعلامة أكسيد الصينيه فى التجمع الخامس وخلال الأيام المقبلة سوف تفتتح مركز خدمة بالقرب منه.
أشار“عبد القدوس” إلى ان الشركة تخطط لافتتاح صالة عرض بمدينة الشيخ زايد ومركز خدمة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة قبل نهاية العام الجاري 2024.
اوضح ان الشركة تتطلع للتوسع والانتشار خلال السنوات القادمة بالسوق المصرى بشكل كبير من خلال افتتاح (فروع، وصالات عرض) لتغطية كافة محافظات الجمهورية.
أكد ان تقديم السيارات الكهربائية تعد ضمن خطة الشركة خلال السنوات القادمة وأكسيد الصينية لديها العديد من الطرازات الكهربائية وسوف يتم تقدمها خلال الوقت المناسب.
ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم، مدير علامة أكسيد بالشركة، ان السيارة اكسيد Rx تانى بفئتين مختلفتين بأسعار تبدأ من 2.380 مليون جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى 2.780 مليون جنيه، وبالنسبة لنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعي.
اوضح ان السيارة إكسيد RX تأتي بمحرك رباعي السلندرات سعة 2000 سي سي بقوة 261 حصان وعزم دوران 400 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.
ويبلغ يبلغ طول أكسيد RX الكلي 4.775 ملم، وعرضها 1920 ملم، وارتفاعها 1.671 ملم، وقاعدة العجلات 2800 ملم، وصندوق خلفي سعة 562 لترًا مكعبًا.
أشار إلى أن أسعار طرازات أكسيد VX تبدّا من 2.980 مليون جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى 3.380 مليون جنيه، وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات.
اوضح ان أكسيد VX تعتمد على محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 261 حصان و400 نيوتن ميتر بسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.
تابع: ان إكسيد VX تعد من السيارات الكبيرة ثلاثية الصفوف سباعية المقاعد، ويبلغ طولها 4.970 ملم، وعرضها 2300 ملم، وارتفاعها 1788 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2900 ملم.
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