((المصرية الألمانية للسيارات)) تطلق ((إكسيد)) الصينية فى مصر

كشفت الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) الوكيل المحلى للعلامة الصينية“إكسيد Exeed”، الستار عن أولى سياراتها المصنعة في مصر وهما ((RX، و VX)) وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتم هذه الطرازات في الشركة المصرية الألمانية للسيارات EGA بالسادس من اكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 3 آلاف وحدة سنويًا.

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قال ياسر صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات“إجا” إن مصنع الشركة انتج 30 الف سيارة خلال 25 او 27 عام لمختلف الطرازات منذ تواجدها فى السوق المصرى.

أشار“صالح” إلى ان الشركة حالياً تنتج اول دفعتين من سيارات أكسيد الصينية محلياً فى مصنع الشركة المصرية الألمانية“إجا”، وخلال الفترة الماضية قامت الشركة بإنتاج ما بين 100 و120 سيارة من اكسيد بالمصنع، بنسبه مكون محلى 54%.

أكد ان الشركة تقدم ضمان يصل إلى 7 سنوات بدون وضع حد كيلو متر، شامل جميع الأجزاء دون وضع استثناء على بعض الأجزاء، والسيارة متوفرة ب 5 ألوان أبرزها (الأسود، الأبيض، والرمادي).

أوضح أن الشراكة مع إكسيد لها مستقبل واعد بالسوق المصري، مؤكدًا على تفوق قدرات الشركة لتقديم سيارات فاخرة تتماشى مع المواصفات العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي وتلبية حاجة العملاء.

أضاف أن الشركة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لسياراتها وخاصة في المنطقة العربية، بناء على اتفاق مع الشركة الصينية عالميا وذلك عقب الانتهاء من تلبية احتياجات السوق المحلي اولاً.

تابع: أن الشركة لديها خطة طموحة لضم منتج ثالث بجانب”مرسيدس، وأكسيد” وسوف يتم تخصيص نسبة كبيرة لصالح التصدير للأسواق الخارجية وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى ان الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 16 ألف سيارة سنويا، والشركة قامت بتخصيص 12 ألف سيارة سنوياً للشريك الجديد الذي ستتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال يحى عبد القدوس، مدير علامة اكسيد بالشركة ان الشركة افتتحت خلال الأيام القليلة الماضية أول فرع لعلامة أكسيد الصينيه فى التجمع الخامس وخلال الأيام المقبلة سوف تفتتح مركز خدمة بالقرب منه.

أشار“عبد القدوس” إلى ان الشركة تخطط لافتتاح صالة عرض بمدينة الشيخ زايد ومركز خدمة لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة قبل نهاية العام الجاري 2024.

اوضح ان الشركة تتطلع للتوسع والانتشار خلال السنوات القادمة بالسوق المصرى بشكل كبير من خلال افتتاح (فروع، وصالات عرض) لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

أكد ان تقديم السيارات الكهربائية تعد ضمن خطة الشركة خلال السنوات القادمة وأكسيد الصينية لديها العديد من الطرازات الكهربائية وسوف يتم تقدمها خلال الوقت المناسب.

ومن جانبه، قال أحمد إبراهيم، مدير علامة أكسيد بالشركة، ان السيارة اكسيد Rx تانى بفئتين مختلفتين بأسعار تبدأ من 2.380 مليون جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى 2.780 مليون جنيه، وبالنسبة لنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعي.

اوضح ان السيارة إكسيد RX تأتي بمحرك رباعي السلندرات سعة 2000 سي سي بقوة 261 حصان وعزم دوران 400 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

ويبلغ يبلغ طول أكسيد RX الكلي 4.775 ملم، وعرضها 1920 ملم، وارتفاعها 1.671 ملم، وقاعدة العجلات 2800 ملم، وصندوق خلفي سعة 562 لترًا مكعبًا.

أشار إلى أن أسعار طرازات أكسيد VX تبدّا من 2.980 مليون جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى 3.380 مليون جنيه، وتتميز السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات.

اوضح ان أكسيد VX تعتمد على محرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 261 حصان و400 نيوتن ميتر بسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

تابع: ان إكسيد VX تعد من السيارات الكبيرة ثلاثية الصفوف سباعية المقاعد، ويبلغ طولها 4.970 ملم، وعرضها 2300 ملم، وارتفاعها 1788 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2900 ملم.