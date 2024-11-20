أنجلوجولد أشانتى تنهى الاستحواذ على سنتامين

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“سنتامين“، المشغلة لمنجم السكرى للذهب، حصولها على الموافقة الأخيرة لإتمام استحواذ شركة“أنجلو جولد أشانتى” الجنوب أفريقية على أسهمها، بعد موافقة محكمة” جيرسى” على صفقة الاستحواذ مقابل نحو 2.5 مليار دولار.

وذكرت أن الصفقة مشروطة بتقديم نسخة من أمر المحكمة إلى مسجل الشركات لتسجيلها، ومن المتوقع أن يتم ذلك في 22 نوفمبر 2024، وقالت إنه بناء على ذلك سيكون آخر يوم لتداول أسهمها فى بورصتى“لندن” و”تورنتو” فى 21 نوفمبر.

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وكانت الشركة قد حصلت على موافقة جهاز حماية المنافسة على الصفقة فى مصر، لكن الصفقة لن تؤثر على الموظفين فى البلاد إذ سيحتفظون بأماكنهم بحسب ما قاله مصدر فى الشركة لـ”البورصة” فى تصريحات سابقة.

ومن المتوقع أن يتراوح إنتاج منجم السكرى العام الحالى بين 470 و500 ألف أوقية خلال العام الحالى، بعدما بلغ نحو 356.5 ألف أوقية فى أول 9 أشهر من العام الحالى بحسب نتائج أعمال“سنتامين”.

وكشفت الشركة مواصلة المرحلة المرحلة الثانية من برنامج الحفر فى منطقة امتياز السكرى الصغير فى الصحراء الشرقية، وتشمل هذه المرحلة برنامجًا موسعًا للحفر باستخدام طريقتي الحفر بالقلب، والدوران العكسى.

وأفادت الشركة بأنه تم حفر 23.6 كيلومترًا من الثقوب باستخدام الطريقتين منذ بداية العام الحالى، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الحفر في الربع الرابع من العام الجارى، على أن تصدر نتائج التحاليل الجيولوجية قبل نهايته.