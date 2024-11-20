أنجلوجولد أشانتى تنهى الاستحواذ على سنتامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة“سنتامين“، المشغلة لمنجم السكرى للذهب، حصولها على الموافقة الأخيرة لإتمام صفقة
استحواذ شركة“أنجلو جولد أشانتى” الجنوب أفريقية على أسهمها، بعد موافقة محكمة” جيرسى” على صفقة الاستحواذ مقابل نحو 2.5 مليار دولار.
وذكرت أن الصفقة مشروطة بتقديم نسخة من أمر المحكمة إلى مسجل الشركات لتسجيلها، ومن المتوقع أن يتم ذلك في 22 نوفمبر 2024، وقالت إنه بناء على ذلك سيكون آخر يوم لتداول أسهمها فى بورصتى“لندن” و”تورنتو” فى 21 نوفمبر.
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وكانت الشركة قد حصلت على موافقة جهاز حماية المنافسة على الصفقة فى مصر، لكن الصفقة لن تؤثر على الموظفين فى البلاد إذ سيحتفظون بأماكنهم بحسب ما قاله مصدر فى الشركة لـ”البورصة” فى تصريحات سابقة.
ومن المتوقع أن يتراوح إنتاج منجم السكرى العام الحالى بين 470 و500 ألف أوقية خلال العام الحالى، بعدما بلغ نحو 356.5 ألف أوقية فى أول 9 أشهر من العام الحالى بحسب نتائج أعمال“سنتامين”.
وكشفت الشركة مواصلة المرحلة المرحلة الثانية من برنامج الحفر فى منطقة امتياز السكرى الصغير فى الصحراء الشرقية، وتشمل هذه المرحلة برنامجًا موسعًا للحفر باستخدام طريقتي الحفر بالقلب، والدوران العكسى.
وأفادت الشركة بأنه تم حفر 23.6 كيلومترًا من الثقوب باستخدام الطريقتين منذ بداية العام الحالى، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الحفر في الربع الرابع من العام الجارى، على أن تصدر نتائج التحاليل الجيولوجية قبل نهايته.
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