((صناعة الجلود)) تتعاون مع ((جسور)) لمساعدتها على دخول أسواق تصديرية

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- Al-Borsa News) وقعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد ((جسور )) لمساعدة القطاع على زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية للدول العربية والأفريقية.
وقال جمال السمالوطى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنَّ الغرفة تسعى للاستفادة من الأصول المملوكة للشركة فى الدول الأفريقية والعربية سواء مراكز لوجستية أو معارض لزيادة معدلات التصدير.
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أضاف أنه تم الاتفاق على استخدام مقرات شركة النصر لعرض منتجات الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، وتقديم خصم على الشحن للشركات أعضاء الغرفة.
وأكد أن الغرفة ستقوم بتخصيص مساحة 9 أمتار مربعة فى المعرض الدولى للجلود الذى يقام سنوياً لصالح شركة النصر للتصدير مجاناً للقيام بعرض الأنشطة والخدمات التى يقدمها للعارضين وأعضاء الغرفة.
ولفت إلى أن الغرفة ستتواصل مع المصانع العاملة فى القطاع للترويج للخدمات التى تقدمها شركة النصر للتصدير من خلال موقع الغرفة ووسائل التواصل الاجتماعى.
وذكر ((السمالوطى))، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، أن الغرفة تستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع إلى 150 مليون دولار بنهاية 2026 بدعم من زيادة الطاقة الإنتاجية واستثمارات القطاع.
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