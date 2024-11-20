((صناعة الجلود)) تتعاون مع ((جسور)) لمساعدتها على دخول أسواق تصديرية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد ((جسور )) لمساعدة القطاع على زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية للدول العربية والأفريقية.

وقال جمال السمالوطى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنَّ الغرفة تسعى للاستفادة من الأصول المملوكة للشركة فى الدول الأفريقية والعربية سواء مراكز لوجستية أو معارض لزيادة معدلات التصدير.

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أضاف أنه تم الاتفاق على استخدام مقرات شركة النصر لعرض منتجات الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، وتقديم خصم على الشحن للشركات أعضاء الغرفة.

وأكد أن الغرفة ستقوم بتخصيص مساحة 9 أمتار مربعة فى المعرض الدولى للجلود الذى يقام سنوياً لصالح شركة النصر للتصدير مجاناً للقيام بعرض الأنشطة والخدمات التى يقدمها للعارضين وأعضاء الغرفة.

ولفت إلى أن الغرفة ستتواصل مع المصانع العاملة فى القطاع للترويج للخدمات التى تقدمها شركة النصر للتصدير من خلال موقع الغرفة ووسائل التواصل الاجتماعى.

وذكر ((السمالوطى))، فى تصريحات سابقة لـ((البورصة))، أن الغرفة تستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع إلى 150 مليون دولار بنهاية 2026 بدعم من زيادة الطاقة الإنتاجية واستثمارات القطاع.