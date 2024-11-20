((الجمال للمقاولات)) تنفذ 3 حزم فى الربط الكهربائى مع السعودية

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد فاروق حفيظ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجمال للمقاولات، إنَّ الشركة تلعب دوراً مهماً فى مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية من خلال تنفيذ ثلاث حزم عمل.

أوضح لـ((البورصة))، أن الحزمة الأولى تتعلق بسحب الكابلات البحرية تحت قاع البحر، وهى جزء من المشروع الذى يشمل 8 كابلات بحرية، تم الانتهاء من سحبها بالفعل.

موضوعاتغرفة“شركات السياحة” تبحث مع الغرفة التجارية لمكة المكرمة زيادة التعاون المشترك ((صناعة الجلود)) تتعاون مع ((جسور)) لمساعدتها على دخول أسواق تصديرية “أنجلوجولد أشانتى” تنهى الاستحواذ على“سنتامين”

وأضاف أنه فى هذا المجال، تقوم الشركة بالتعاون مع شركة ((بريزمان)) الإيطالية، المتخصصة فى تصنيع الكابلات البحرية؛ حيث تشرف شركتهم على الجزء المحلى من العمل. أما الحزمة الثانية، فتتعلق بالأعمال المدنية والتى تشمل حفر الخنادق، وتجهيز الكابلات الأرضية.

وأكد ((فاروق))، أن هذه الأعمال تتطلب دقة كبيرة؛ حيث يتم استخدام تقنيات حديثة مثل الحفر النفقى، وهو ما يسمح بتمرير الكابلات تحت الطرق الرئيسية دون إيقاف حركة المرور.

وكشف أن الحزمة الثالثة تشمل الحفر بتقنية متخصصة؛ وهى تقنية الحفر الأفقى الموجه، وتم الانتهاء من تنفيذها.

وقال إن هذا المشروع سيسهم فى تعزيز الاعتمادية على الشبكة الكهربائية فى مصر، ((إذا حدث انقطاع كهربائى فى وقت ما سيكون لدينا القدرة على الاعتماد على مصادر بديلة من السعودية، والعكس صحيح)).

وعن التحديات التى تواجه الشركة أثناء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى، قال ((فاروق))، إنَّ أكبر التحديات هى التضاريس الجبلية فى طابا، بالإضافة إلى صعوبة التعامل مع التربة الصخرية فى المنطقة.

تابع: ((كذلك، توفير الدعم اللوجستى للعمليات البحرية كان تحدياً كبيراً؛ نظراً إلى وجود ظروف صعبة فى البحر الأحمر، وفريق العمل نجح فى التغلب على هذه التحديات بفضل الخبرات المتراكمة للشركة)).

أما عن التوسع فى المستقبل، فقد أشار إلى أن الشركة تضع نصب أعينها مشاريع جديدة فى الربط الكهربائى بين مصر ودول أخرى فى المنطقة، مثل الربط مع اليونان وقبرص، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تبادل الكهرباء مع دول أخرى فى أوروبا.

وأشار إلى أن شركته تتوسع، حالياً، فى العديد من الأسواق، أبرزها ليبيا، والسعودية، والعراق، وليبيا.

وقال إن الشركة تعمل على تنفيذ أكبر مشروع للحفر النفقى فى العاصمة طرابلس؛ حيث يتم تركيب مواسير ضخمة بقطر يصل إلى 1200 ملم، وهو المشروع الأول من نوعه فى المنطقة.

وكشف أن الشركة قامت بإنشاء مجمع مصانع فى العاشر من رمضان لإنتاج المواسير والقطع البلاستيكية التى تستخدم فى مشاريع البنية التحتية فى مختلف الدول.

وقال إن مجموعة الجمال تخطط لإطلاق قطاع مختص بإنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أضاف: ((نخطط لإطلاق هذا القطاع فى الربع الأخير من 2025))، موضحاً أن الهدف هو ربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة الموحدة، وتحقيق أقصى استفادة من هذه المصادر النظيفة.

وذكر أن الشركة تنشط، أيضاً، فى مشروعات البنية التحتية الأخرى، مثل شبكات الصرف الصحى والمياه، ونفذت العديد من المشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الكهربا.

وقال إنهم شاركوا فى المشاريع الخاصة بتغذية الدلتا الجديدة بالكهرباء، والتى تشمل تركيب خطوط هوائية بأطوال تتجاوز 150 كيلومتراً، إضافة إلى مشاريع أخرى لدعم البنية التحتية للقطار السريع فى مصر.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشاريع مهمة فى قطاع الرى فى توشكى؛ حيث تم الانتهاء من شبكات الرى فى مشروعين فى المنطقة، أحدهما يخص نحو 7 آلاف فدان.

وأضاف: ((نركز أيضاً على نشر تقنيات رى حديثة تساعد فى ترشيد استهلاك المياه، مثل تقنية (القطرات)، التى تعمل على تكثيف المياه من الجو واستخدامها لرى الأشجار والمحاصيل الزراعية بطريقة فعالة)).

وأوضح أن هذه التقنية ستكون متاحة فى الربع الأول من 2025؛ حيث تستهدف الشركة القطاع الخاص بشكل رئيسى.

وأكد محمد فاروق، أن ((الجمال للمقاولات)) تسعى دائماً إلى التوسع فى مجالات متعددة من خلال تنفيذ مشاريع كبيرة فى البنية التحتية، سواء فى مجال الكهرباء، أو المياه والصرف الصحى، أو فى الطاقة المتجددة.

أضاف أن الشركة تستفيد من تجربتها الواسعة فى المشاريع الكبرى لتكون فى مقدمة الشركات التى تنفذ هذه الأنواع من المشاريع فى مصر والمنطقة العربية.