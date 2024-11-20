غرفة شركات السياحة تبحث مع الغرفة التجارية لمكة المكرمة زيادة التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحثت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مع وفد الغرفة التجارية بغرفة مكة المكرمة الذي يزور القاهرة حاليا، كيفية زيادة التعاون المشترك بين الغرفتين، ودعم الجهود الحثيثة للبلدين بزيادة الاستثمارات المتبادلة وتنويع أنشطة الاستثمار بمختلف المجالات خاصة الأنشطة السياحية
، كما تم بحث زيادة التعاون المشترك في مجال الحج والعمرة ، واستمرار التواصل والتباحث بين الطرفين للتحسين المستمر في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المصريين.
وضم الوفد السعودي من أعضاء الغرفة التجارية بمكة المكرمة 28 من رجال الأعمال السعوديين ممثلين لمختلف المجالات والأنشطة التجارية و الاستثمارية، وتضمن اللقاء عقد ورش عمل متوازية بمشاركة أعضاء الوفدين في مجالات السياحة المستجلبة والاستثمار السياحي والفندقي والحج والعمرة والنقل ، شهدت تلك الورش حوارات بناءة بين أعضاء الغرفتين والاتفاق على عدة أسس ومبادئ للتعاون في كافة المجالات السابق ذكرها ووضع الية لتحويل تلك الأسس الى قرارات وتحركات فعلية على أرض الواقع ، وتم الاتفاق علي تبادل الزيارات خلال الفترة المقبلة لتفعيل أسس التعاون ووضع تصور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال ورش العمل .
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وشارك في ورشة عمل السياحة والاستثمار السياحي كل من نادر عياد نائب عضو مجلس إدارة الغرفة وأمين الصندوق وتامر الشاعر رئيس لجنة المؤتمرات ، وفي ورشة الحج والعمرة كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات وشريف لطفي رئيس لجنة شؤون الاعضاء ، وفي ورشة النقل شارك مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة ، وقد تم تبادل التكريم وتقديم الدروع بين الجانبين.
وأكد نادر عياد عضو مجلس إدارة الغرفة أمين الصندوق أن اللقاء يأتي في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية اللقاء الذي يجمع بين رموز العمل التجاري والسياحي بالبلدين لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الابتكار، وتحقيق شراكات قوية.
وأضاف عياد أن مصر والسعودية تجمعهما علاقة استثنائية على كافة الأصعدة، وخاصةً في مجال السياحة، حيث نعمل معًا لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، الذين يتوافدون إلى أرض المملكة لأداء مناسكهم. وكذلك تقديم أفضل الخدمات للسياح السعوديين الذين يتدفقون على المقاصد السياحية المصرية ، وقال إن التعاون المشترك بين الجانبين بكافة المجالات أتي بثماره الايجابية من تنمية حجم التبادل السياحي بين مصر والمملكة العربية السعودية إذ بلغ عدد المعتمرين المصريين الموسم الماضي حوالي 750 ألف معتمر بجانب نصف مليون زائر مصري للملكة ، وحيث ان مصر واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للأشقاء السعوديين، فانها تستقبل في حدود 1.5 مليون سائح سعودي سنويا وهو ما يمثل نصف عدد السياح العرب بمصر ، بجانب الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة بلغت 32.7% .
وأكد نادر عياد حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع غرفة مكة بفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياحة الدينية، والخدمات المساندة، والتكنولوجيا السياحية، والتدريب، والاستثمار السياحي في إقامة الفنادق والمنتجعات والمراكب النيلية في ظل التطور الكبير والغير مسبوق في البنية التحتية في المقاصد السياحية المختلفة في جمهورية مصر العربية.
ومن جانبه اكد احمد الشريف عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة حرص الغرفة على زيارة مصر واللقاء بنظرائهم في الغرف المصرية المختلفة وفي مقدمتهم غرفة السياحة لخلق وزيادة فرص الاستثمار ببلدنا الثاني مصر ، مشددا علي الاهمية الكبيرة التي تمثلها مصر للسعودية علي كافة الأصعدة خاصة التجارية والاستثماريّة ، موضحا ان الوفد يضم مستثمرين ورجال أعمال سعوديين بمختلف المجالات الاقتصادية حرصا من الغرفة على دعم جهود القيادة السياسية في البلدين لتعميق العلاقات وتوطيد التعاون الاقتصادي بما يخدم الشعبين الشقيقين .
وقد تم تقديم عرض توضيحي حول الإمكانيات التنافسية التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة في كافة المجالات التجارية والاقتصادية والتسهيلات التي يتم منحها للمستثمرين .
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