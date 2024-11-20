غرفة شركات السياحة تبحث مع الغرفة التجارية لمكة المكرمة زيادة التعاون المشترك

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مع وفد الغرفة التجارية بغرفة مكة المكرمة الذي يزور القاهرة حاليا، كيفية زيادة التعاون المشترك بين الغرفتين، ودعم الجهود الحثيثة للبلدين بزيادة الاستثمارات المتبادلة وتنويع أنشطة الاستثمار بمختلف المجالات خاصة الأنشطة ، كما تم بحث زيادة التعاون المشترك في مجال الحج والعمرة ، واستمرار التواصل والتباحث بين الطرفين للتحسين المستمر في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المصريين.

وضم الوفد السعودي من أعضاء الغرفة التجارية بمكة المكرمة 28 من رجال الأعمال السعوديين ممثلين لمختلف المجالات والأنشطة التجارية و الاستثمارية، وتضمن اللقاء عقد ورش عمل متوازية بمشاركة أعضاء الوفدين في مجالات السياحة المستجلبة والاستثمار السياحي والفندقي والحج والعمرة والنقل ، شهدت تلك الورش حوارات بناءة بين أعضاء الغرفتين والاتفاق على عدة أسس ومبادئ للتعاون في كافة المجالات السابق ذكرها ووضع الية لتحويل تلك الأسس الى قرارات وتحركات فعلية على أرض الواقع ، وتم الاتفاق علي تبادل الزيارات خلال الفترة المقبلة لتفعيل أسس التعاون ووضع تصور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال ورش العمل .

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وشارك في ورشة عمل السياحة والاستثمار السياحي كل من نادر عياد نائب عضو مجلس إدارة الغرفة وأمين الصندوق وتامر الشاعر رئيس لجنة المؤتمرات ، وفي ورشة الحج والعمرة كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات وشريف لطفي رئيس لجنة شؤون الاعضاء ، وفي ورشة النقل شارك مهند فليفل رئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة ، وقد تم تبادل التكريم وتقديم الدروع بين الجانبين.

وأكد نادر عياد عضو مجلس إدارة الغرفة أمين الصندوق أن اللقاء يأتي في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشددا على أهمية اللقاء الذي يجمع بين رموز العمل التجاري والسياحي بالبلدين لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الابتكار، وتحقيق شراكات قوية.

وأضاف عياد أن مصر والسعودية تجمعهما علاقة استثنائية على كافة الأصعدة، وخاصةً في مجال السياحة، حيث نعمل معًا لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين، الذين يتوافدون إلى أرض المملكة لأداء مناسكهم. وكذلك تقديم أفضل الخدمات للسياح السعوديين الذين يتدفقون على المقاصد السياحية المصرية ، وقال إن التعاون المشترك بين الجانبين بكافة المجالات أتي بثماره الايجابية من تنمية حجم التبادل السياحي بين مصر والمملكة العربية السعودية إذ بلغ عدد المعتمرين المصريين الموسم الماضي حوالي 750 ألف معتمر بجانب نصف مليون زائر مصري للملكة ، وحيث ان مصر واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للأشقاء السعوديين، فانها تستقبل في حدود 1.5 مليون سائح سعودي سنويا وهو ما يمثل نصف عدد السياح العرب بمصر ، بجانب الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة بلغت 32.7% .

وأكد نادر عياد حرص الغرفة على تعزيز الشراكة مع غرفة مكة بفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياحة الدينية، والخدمات المساندة، والتكنولوجيا السياحية، والتدريب، والاستثمار السياحي في إقامة الفنادق والمنتجعات والمراكب النيلية في ظل التطور الكبير والغير مسبوق في البنية التحتية في المقاصد السياحية المختلفة في جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه اكد احمد الشريف عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة حرص الغرفة على زيارة مصر واللقاء بنظرائهم في الغرف المصرية المختلفة وفي مقدمتهم غرفة السياحة لخلق وزيادة فرص الاستثمار ببلدنا الثاني مصر ، مشددا علي الاهمية الكبيرة التي تمثلها مصر للسعودية علي كافة الأصعدة خاصة التجارية والاستثماريّة ، موضحا ان الوفد يضم مستثمرين ورجال أعمال سعوديين بمختلف المجالات الاقتصادية حرصا من الغرفة على دعم جهود القيادة السياسية في البلدين لتعميق العلاقات وتوطيد التعاون الاقتصادي بما يخدم الشعبين الشقيقين .

وقد تم تقديم عرض توضيحي حول الإمكانيات التنافسية التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة في كافة المجالات التجارية والاقتصادية والتسهيلات التي يتم منحها للمستثمرين .