تقنيات هوليوود في الفضاء.. ناسا تتيح العلم للجميع

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وكالة ناسا عن دور استوديو التصوير العلمي، التابع لها في تحويل البيانات العلمية إلى صور ومقاطع فيديو ملهمة تسلط الضوء على أبحاث العلماء، مما يجعل العلوم أكثر سهولة وجاذبية للجمهور.

ويعتمد الفريق في استوديو التصوير على حاسوب "ديسكفر" العملاق في مركز المحاكاة المناخية بمركز جودارد لرحلات الفضاء في جرينبيلت، ماريلاند، باستخدام بيانات النماذج الحاسوبية الفائقة.

ينتج الفريق رسومًا متحركة ونماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة وجذابة باستخدام أدوات متطورة تُستخدم في هوليود، مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة.

ومن أبرز أعمال الفريق مؤخرا، إنشاء تصور مرئي لحركة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول الكوكب، بالاعتماد على مجموعات بيانات ضخمة وخرائط انبعاثات مفصلة تم تطويرها بالتعاون بين باحثي ناسا وشركاء خارجيين.

ويعرض هذا التصور تأثير محطات الطاقة، والحرائق، والمدن على انبعاثات الكربون وكيفية انتشارها بفعل أنماط الطقس وتدفق الهواء حول الأرض.

وعلقت العالمة المناخية في ناسا، ليزلي أوت، قائلة "يحاول العلماء وصانعو السياسات تتبع مصدر الكربون وكيفية تأثيره على الكوكب، ويُظهر هذا التصور كيف أن كل شيء مترابط بفعل أنماط الطقس المختلفة".

ومن خلال دمج السرد المرئي مع قوة الحوسبة العملاقة، يسعى فريق استوديو التصوير العلمي في ناسا إلى الاستمرار في إلهام الجماهير وتوعيتهم بالبحوث العلمية وجهود ناسا لفهم الكوكب وتحليل تأثير الأنشطة البشرية على مناخ الأرض.