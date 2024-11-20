”دار الدواء” تؤسس مصنعها في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
في خطوة استراتيجية تعكس رؤية طموحه للتوسع الجغرافي، أعلنت شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار عن حصولها على رخصة استثمار صناعي
من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لإنشاء مصنع
متخصص في المستحضرات الصيدلانية.
ويمثل هذا المصنع نقلة نوعية لقدرات الشركة التصنيعية، ودعمًا لخطوط إنتاجها ومراكز البحث والتطوير في كل من الأردن والجزائر.
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