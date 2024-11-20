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”دار الدواء” تؤسس مصنعها في السعودية

11/20/2024 8:21:05 AM
(MENAFN- Asdaf News) في خطوة استراتيجية تعكس رؤية طموحه للتوسع الجغرافي، أعلنت شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار عن حصولها على رخصة استثمار صناعي من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لإنشاء مصنع متخصص في المستحضرات الصيدلانية.

ويمثل هذا المصنع نقلة نوعية لقدرات الشركة التصنيعية، ودعمًا لخطوط إنتاجها ومراكز البحث والتطوير في كل من الأردن والجزائر.

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