القمة السعودية الثامنة لتكنولوجيا الموارد البشرية تدعم التحول في الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

8th Annual HR Tech Saudi Summit Champions AI-driven HR Transformation

يجتمع قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا في الرياض لإجراء مناقشات رائدة حول دور الذكاء الاصطناعي في تطور القوى العاملة في المملكة العربية السعودية

RIYADH, SAUDI ARABIA, November 20, 2024 /EINPresswire / -- اختتمت القمة السعودية الثامنة لتكنولوجيا الموارد البشرية، التي نظمتها شركة كيو إن إيه إنترناشيونال، بنجاح في فندق فوكو الرياض نوفمبر الجاري ,و التي ناقشت مستقبل القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية في جميع أنحاء المملكة.و ذلك من خلال الحدث الدولي المهم الذي حمل عنوان "الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير: تطور المواهب والتكنولوجيا"، عبر مشاركة 500 من كبار قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف الصناعات، لمشاركة أفضل الممارسات ومعالجة التحديات الرئيسية التي تشكل مستقبل العمل في المملكة العربية السعوديةشملت الفعالية التي امتدت ليومين جلسات للعصف الذهني والمناقشات الجماعية و الحلول المتوفرة , كما سلطت القمة الضوء على كيفية تماشي التزام المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي مع رؤية 2030, و و التي استعرض من خلالها كبار المسؤولين التنفيذيين دور الذكاء الاصطناعي في مجالات إشراك الموظفين وتنمية المواهب والتعلم الرقمي .أثار المتحدث الرئيسي الدولي من كندا "دان بونتفراكت" الاستراتيجي القيادي ، و المؤلف الحائز على عدد من الجوائز العالمية ، إعجاب الحضور بآرائه حول تحول الثقافة قائلا "تجسد هذه القمة ما تطمح إليه مؤتمرات تكنولوجيا الموارد البشرية من مناقشات الذكاء الاصطناعي إلى فرص التواصل المثمرة، فإن الاتصالات هنا ديناميكية مثل الموضوعات. "رائعة وتفاعلية" هي الكلمات المناسبة لوصف التجربة" ,مضيفا " أود أن أقيم هذه التجربة بـنسبة 9.9 - و هو حدث لا يمكن تفويته لأي شخص في هذه الصناعة و المجال .كما حظى حفل توزيع جوائز تكنولوجيا الموارد البشرية الافتتاحي في المملكة باهتمام بالغ من المشاركين و الحضور , و تم تكريم الإنجازات المتميزة في عدد من الفئات ابرزها مشاركة الموظفين، وتنمية المواهب، والابتكار في تكنولوجيا الموارد البشرية، حيث احتفت الجوائز بالمنظمات التي تتفوق في دمج التكنولوجيا لتعزيز وظائف الموارد البشرية وتجارب الموظفين .اعرب رعاة قمة تكنولوجيا الموارد البشرية السعودية 2024 عن سعادتهم و امتنانهم لفريق "كيو ان بي انترناشونال " على تنظيمهم اللافت و المميز للفعالية . و اشاد بدوره العضو المنتدب بشركة قريت ورلد ميدل ايست تنزيل رحمن بالمعرض و قال "أتطلع إلى المزيد من التعاون لدفع مهمتنا المشتركة المتمثلة في تحسين أماكن العمل في جميع أنحاء المنطقة.و من جانبها ثمنت آرتي موهان، المديرة الأولى لتطوير الأعمال في تطبيقات السحابة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أوراكل , ما تم النقاش حوله عبر المنتدي الدولي قائلة: "لقد أعجب فريقنا بالمستوى العالي للحدث وردود الفعل الإيجابية الساحقة من الحضور. ونحن متحمسون لمواصلة شراكتنا لخلق تأثير مفيد داخل الصناعة.كما شارك في الحدث عدد من كبار مسؤولي الموارد البشرية من بعض الشركات الأكثر استشرافًا للمستقبل في المملكة العربية السعودية، حيث شاركوا بأفضل ممارساتهم في التحول الرقمي للموارد البشرية داخل مؤسساتهم.وأضاف محمد الأسمري، رئيس قسم الموارد البشرية والثقافة في شركة سبيماكو: "كان هذا المؤتمر مركزًا للأفكار والاتصالات. من خلال الطرح الجاذب و التواصل عالي الجودة، و الذي تم تصميمه بعناية فائقة مردفا "إذا كان عليّ تقييمه، فسيكون بسهولة 12 من 10وأعرب" عبد العزيز الشهري" نائب رئيس رأس المال البشري في إسناد، عن تقديره للرؤى العميقة التي تمت مشاركتها من خلال الحدث ، ونوه الشهري قائلا "أنه تجمع رائع قدم عمقًا في المعرفة ومنصة لا مثيل لها للتواصل مع قادة الموارد البشرية والتحول و أتطلع إلى الحضور مرة أخرى في المستقبل".وسلط إبراهيم أبو زنادة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة عبد اللطيف جميل للمشاريع، والذي فاز أيضًا بجائزة أفضل قائد تقني للموارد البشرية في المملكة لهذا العام، الضوء على دور الحدث في تعزيز الموارد البشرية في المملكة، وقال: "كان التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على الموارد البشرية واضحًا بقوة طوال هذه القمة", مردفا " لقد جمع تفكير المنظمين بين الصناعات و وجهات النظر المختلفة ما خلق حدثًا ملهمًا للغاية, نيابة عن جميع الحاضرين أتقدم بالشكر على هذه التجربة الاستثنائية".كما اعربت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في (ايفكيو) "ماجدولين بخاري "عن تقديرها من خلال مشاركتها و اشادت بجودة القمة مضيفة "على مدار ثمانية سنوات كانت هذه القمة نموذج ملهم للرؤى و الاتصال في مجال الموارد البشرية , كل شي تم تصميمه بعناية بالغة كم تعودنا ,ما يجعلها حدث نترقبه كل عام باهتمام بالغ .أكد سيد إن سي، مدير شركة كيو إن إيه إنترناشيونال ومنظم الحدث، على الأهمية المتزايدة لمحو أمية الذكاء الاصطناعي بين المتخصصين في الموارد البشرية و قال مدير الشركة المنظمة للحدث "كانت قمة تكنولوجيا الموارد البشرية السعودية 2024 بمثابة شهادة على التزام قادة الموارد البشرية السعوديين باحتضان الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وإعطاء الأولوية للحوكمة الأخلاقية، وتنمية قوة عاملة متمرسة رقميًا, من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، فإننا نمكن المؤسسات من الاستفادة من التكنولوجيا بطريقة شفافة ومُمكنة للموظفين ".

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