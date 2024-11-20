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القائد العام لقوة دفاع البحرين يجتمع مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين

11/20/2024 8:05:00 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن ما تحققه هذه القوة الوطنية المباركة من تطور متسارع وإنجازات نوعية هو ثمرة الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف معاليه أن قوة دفاع البحرين تواصل بخطى ثابتة مسيرة التطوير والتحديث من خلال تزويد أسلحتها ووحداتها بأحدث المنظومات العسكرية والمعدات القتالية المتطورة، بما يواكب أرقى المستويات العسكرية المتقدمة استدامةً للجاهزية القتالية والإدارية العالية، وذلك عبر تعزيز قدراتها التدريبية والإدارية.
وأشار معاليه إلى أن كل هذه الإنجازات تأتي بفضل الله تعالى أولاً، ثم بجهود وعطاء وتضحيات رجالها المخلصين.

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