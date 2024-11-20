القائد العام لقوة دفاع البحرين يجتمع مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير
شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وذلك صباح اليوم.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن ما تحققه هذه القوة الوطنية المباركة من تطور متسارع وإنجازات نوعية هو ثمرة الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف معاليه أن قوة دفاع البحرين تواصل بخطى ثابتة مسيرة التطوير والتحديث من خلال تزويد أسلحتها ووحداتها بأحدث المنظومات العسكرية والمعدات القتالية المتطورة، بما يواكب أرقى المستويات العسكرية المتقدمة استدامةً للجاهزية القتالية والإدارية العالية، وذلك عبر تعزيز قدراتها التدريبية والإدارية.
وأشار معاليه إلى أن كل هذه الإنجازات تأتي بفضل الله تعالى أولاً، ثم بجهود وعطاء وتضحيات رجالها المخلصين.
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